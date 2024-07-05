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手搖飲年商機1013億元！上班族最愛不是珍奶　每月多花2894元降溫

▲若有喝手搖飲習慣，上班族「最偏好」的產品，主要為原味茶類。（圖／Shutterstock）
▲若有喝手搖飲習慣，上班族「最偏好」的產品，主要為原味茶類。（圖／Shutterstock）

記者許若茵／台北報導

上班族「抗暑大作戰」開打，更將帶動龐大商機，根據人力銀行調查，為了上班降溫，每月至少增加將近3000元花費，針對「小確幸」手搖飲一年創造的商機更是上看1000億元。

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yes123求職網的調查發現，預計在今年夏天，為了工作消暑而增加的消費，在可複選狀況下，主要依序有：「買冷飲」(75.9%)、「買瓶裝水」(56.6%)、「買短袖衣物或短裙(褲)」(44.1%)，以及「買冰品」(43.2%)、「買防曬油」(40%)，其他上班族的消暑方法，又分別為：「買電風扇」(39%)、「買遮陽物品(帽子、陽傘)」(38.1%)、「買果汁或水果」(26.7%)，以及「買墨鏡」(25.3%)、「買降溫噴霧劑」(22%)。

因此為了今年夏天工作時消暑，估計每月約至少增加2894元的花費，若以「全體受僱就業者」928.6萬人計算，一個月消費多2894元，夏季共有三個月，預估上班族所創造的「消暑商機」，將上看806億元。

對於上班族來說，每逢天氣炎熱時的「小確幸」，就是能來杯手搖飲，調查也發現，高達84.2%透露，「有」喝手搖飲習慣。 假如有買習慣，預估「每個月」的消費金額，平均落在1080元。若以「全體受僱就業者」928.6萬人推估，上班族所創造的「手搖飲商機」，一個月有望從84.4億元起跳，更代表一年上看1013億元。

在可複選狀況下，若有喝手搖飲習慣，上班族「最偏好」的產品，主要依序有：「原味茶類」(61.1%)、「(黑糖)珍珠、波霸奶茶(鮮奶)類」(40.4%)、「拿鐵類(指茶奶混合)」(30.3%)，以及「純果汁或果汁牛奶類」(26%)、「加檸檬汁類」(24.9%)。

其他喜好的手搖飲品項，又分別是：「水果調味茶類」(18.9%)、「其他加料類(椰果、仙草、紅豆、布丁、芋頭等等)」(17.9%)、「冰沙、豆沙類」(15.5%)，以及「加多多類」(14.4%)、「抹茶類」(12.5%)。
 

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