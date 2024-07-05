Luka Doncic將與「字母哥」狹路相逢！至少1人無緣巴黎奧運舞台

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斯洛維尼亞昨（4）日台灣時間晚間交手紐西蘭，此戰他們必須贏對手超過10分，才能夠保住晉級機會，而Luka Doncic此戰則是展現出高昂的搶勝企圖心，全場出戰35分鐘，共出手25投9中，三分球則12投3中，貢獻36 分、11籃板和10助攻，這同時也是Doncic生涯在奧運資格賽上，連續第3場比賽獲得大三元成績。
而Luka Doncic此戰賽後也接受訪問，談到球隊目前的處境，他說：「我們意識到我們在對陣克羅埃西亞的比賽中，讓斯洛維尼亞球迷失望了，我們必須在球場上打出更好的表現。今天，我們是真正的斯洛維尼亞隊，很可惜我沒有命中最後一球，因為這球要是投進的話，將能夠讓我們在半決賽上，面對更容易的對手。」
「但如果我們想要打奧運會，就必須擊敗希臘，這不論是四強賽還是決賽都不重要。這當然不是一件容易的事，因為他們除了字母哥之外，還有一些出色的球員，我們需要一場完美的比賽才能獲勝。」Luka Doncic如此總結到。
斯洛維尼亞將強碰希臘 Doncic與字母哥僅1人能前進奧運
由於斯洛維尼亞此戰並未能贏對手紐西蘭超過29分以上，最終僅以小組第2作收，至於克羅埃西亞則確定笑納小組第一。斯洛維尼亞後續也確定將強碰擁有「字母哥」Giannis Antetokounmpo的希臘隊，雙方交手可謂是精采可期。但有些殘酷的是，由於資格賽賽制關係，斯洛維尼亞與希臘的勝隊，才能夠擁有前進五環殿堂的資格，Luka Doncic與Giannis Antetokounmpo確定將會有1人，無緣踏上巴黎奧運舞台。