張育成回台倒數計時！寫下「See you in Taiwan」為富邦悍將奮戰

張育成要回來了！中職富邦悍將狀元張育成今（5）日在IG限時動態寫下「See you in Taiwan」，準備返回台灣，富邦球團日前也公布，他最快本周回台，隨著中職下半季今天開打，張育成有機會在12日趕上富邦主場首秀。今年6月18日張育成發文，宣布報名今年中職季中新人選秀，為今年選秀會投入震撼彈，上周五選秀結果出爐，張育成獲得富邦首輪第一順位選中，也成為選秀狀元，富邦預計開出史上最大約給他，也是給予「國防部長」的尊重。 我是廣告 請繼續往下閱讀 張育成即將回台 下半季富邦衝刺選秀會當天張育成在影片提到，「謝謝富邦悍將第一指名青睞，讓我可以回到中華職棒這個舞台，我會全力以赴，與富邦悍將教練、隊友團結合作，為球隊貢獻，拿下每一場勝利。」他也向球迷表達感謝，「在我遇到低潮、甚至受傷，你們不離不棄的關心與支持，我會持續訓練，回到台灣的每一場球賽與你們相見。」7月2日張育成在官方臉書發文，「回台灣前練手感，今天飛到費城報到，這次帶著Winston陪練，老婆及Winola在北卡打包裝箱，準備全家搬回台灣，期待與大家見面。」張育成也到費城練習，為自己還有回到台灣準備好，他今天發文「See you in Taiwan」，也讓球迷期待中職下半季開打，以及他在富邦悍將的表現。富邦悍將狀元張育成「練手感」！準備全家搬回台灣 最快本週抵台富邦悍將Win now！張育成帶隊衝擊隊史首冠 主帥陳金鋒怎麼看？2024中職選秀會今登場！張育成可望獲史上最高薪 五大重點一次看張育成創中職最高薪紀錄！富邦開史上最大約 合約總值近8000萬