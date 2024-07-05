冷氣太髒不涼「一堆人愛買噴霧」！真相老闆敢說了：同行隱藏秘密

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老闆娘提到：「所以當我看到同行在賣冷氣噴霧，真的讓我非常的傻眼，我以為是我孤陋寡聞，那個是新科技我不知道，看了反而出事，竟然給我添加綠茶香氛，香氛跟香水是冷氣最害怕卡在裡面的味道，有些錢你該賺就賺，但不該賺的，你身為同行，真的很不OK！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應表示「所以說清洗冷氣就讓專業的來啊.....」、「以前就是買了各大通路在賣的冷氣噴霧來噴，噴了沒沖掉鰭片黏黏的，就像闆娘說的久了會腐蝕，漏冷媒了」、「我之前買來噴過，後來冷氣壞掉直接換一台」、「那個鰭片腐蝕以後，內機準備漏水，準備換新機」、「真的只有專業的才會知道這種事....好險我都叫人來清洗冷氣。」
日本人超愛用的冷氣清潔噴霧！台灣人其實不適合
@blancaliao_冷氣噴霧真的不是給一般消費者在使用 保養冷氣師傅也沒人在用香氛保養冷氣 根本本末倒置 看不慣賺不該賺的錢 身為同業， 就要站在消費者立場 給予相對應的服務 而不是造成所有產業鍊的困擾 #冷氣品牌 #冷氣 #冷氣師傅 #冷氣闆娘 #保養冷氣 #熊令家電
♬ 原聲 - 不會安裝冷氣的冷氣闆娘 - 不會安裝冷氣的冷氣闆娘
而關於冷氣噴霧的相關問題，從事多年清洗冷氣、洗衣機的團隊「小川職人」就曾經科普過相關知識。「小川職人」表示「市售的冷氣清潔噴霧因為便宜，可以自己搞定，讓許多認為不需要找人清洗冷氣，但是冷氣最髒的地方就是水盤和風扇，都是必須要拆洗才能清洗，要用上高壓水槍+無毒洗劑+各種特殊工具+人工認真刷洗，如果光是噴噴清潔噴霧就能乾淨的話，那我們就不用那麼辛苦啦！」
「小川職人」提到，冷氣噴霧最早是日本人發明的，日本的氣候跟台灣不同，乾燥且不易發霉，通常都是卡灰塵居多，所以用這種方式將灰塵帶下來流到水盤排出，或許能解決問題。但是在台灣，因為氣候濕熱，機體容易發霉、形成水垢，最終導致冷氣不冷、漏水、耗電等問題，因此這類的產品在台灣使用，效果其實大打折扣，隨著台灣氣候影響，開冷氣的時間也長，冷氣都必須用拆洗的方式處理才行哦！