出門像進烤箱！雙北、南部極端高溫「曬到發紫」　今明兩天最酷熱

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至於其他地方不是不熱，只是「好一點點」，高溫一樣上看攝氏33度以上，還是很熱。不過，中南部偏山的區域還是有午後雷雨機會，只要有下雨，多少能消暑一點。預計週日（7日）高壓稍微減弱，各地午後雷雨機率上升，高溫稍降，酷熱的狀況才會好轉一點。
天氣風險公司分析師廖于霆預報指出，今（5）日上半天各地都是晴時多雲的穩定天氣，下半天中南部山區以及近山區的平地可能有午後雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機會，其他地區僅午後雲量增多。
北部地區白天高溫33至37度，夜晚和清晨約在攝氏26到27度。雖然天氣適合戶外活動，但提醒大家在進行戶外活動時，應穿著透氣衣物，以適應高溫。
中南部山區在午後可能會有雷陣雨發生，並有局部大雨的機率。因此，計劃在這些地區進行戶外活動的應留意天氣，可用手機查看雲圖或是觀察山區上游，隨時準備應對突如其來的降雨。中南部和東南部地區氣溫也是頗高，高溫可來到34-36度。恆春半島的天氣相對多變，旅遊者應特別注意天氣變化，以免影響行程安排。
預測週五週六（5、6日）天氣型態相似，但到了週日與下週一（7、8日），高壓略減弱，台灣附近水氣增多，降雨範圍擴大，午後西半部地區及各地山區有局部雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率。