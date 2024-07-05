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出門像進烤箱！雙北、南部極端高溫「曬到發紫」　今明兩天最酷熱

▲今明（5、6日）兩天是最熱的時刻！太平洋高壓強勢增強中，將在本週五、週六達到最強時刻。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
▲今明（5、6日）兩天是最熱的時刻！太平洋高壓強勢增強中，將在本週五、週六達到最強時刻。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者鍾怡婷/綜合報導

今明（5、6日）兩天是最熱的時刻！太平洋高壓強勢增強中，將在本週五、週六達到最強時刻，中央氣象署的高溫預測分布中，大台北盆地、南部內陸區，明顯有一塊黑到發紫的區域，要留意攝氏37度以上極端高溫。今（5日）今日上半天各地都是晴時多雲的穩定天氣，下半天中南部以及近山區平地留意午後雷陣雨。

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」提醒，太平洋高壓強勢增強中，將在今明（5、6日）兩天達到最強時刻，最酷熱的時候要來了。從氣象署的高溫預測分布中，大台北盆地、南部內陸區，明顯有一塊黑到發紫的區域，這些地方要特別留意攝氏37度以上極端高溫。

至於其他地方不是不熱，只是「好一點點」，高溫一樣上看攝氏33度以上，還是很熱。不過，中南部偏山的區域還是有午後雷雨機會，只要有下雨，多少能消暑一點。預計週日（7日）高壓稍微減弱，各地午後雷雨機率上升，高溫稍降，酷熱的狀況才會好轉一點。

▲未來一週天氣晴到多雲，各地高溫炙熱，要留意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週天氣晴到多雲，各地高溫炙熱，要留意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）
天氣風險公司分析師廖于霆預報指出，今（5）日上半天各地都是晴時多雲的穩定天氣，下半天中南部山區以及近山區的平地可能有午後雷陣雨，並有局部較大雨勢發生機會，其他地區僅午後雲量增多。

北部地區白天高溫33至37度，夜晚和清晨約在攝氏26到27度。雖然天氣適合戶外活動，但提醒大家在進行戶外活動時，應穿著透氣衣物，以適應高溫。

中南部山區在午後可能會有雷陣雨發生，並有局部大雨的機率。因此，計劃在這些地區進行戶外活動的應留意天氣，可用手機查看雲圖或是觀察山區上游，隨時準備應對突如其來的降雨。中南部和東南部地區氣溫也是頗高，高溫可來到34-36度。恆春半島的天氣相對多變，旅遊者應特別注意天氣變化，以免影響行程安排。

預測週五週六（5、6日）天氣型態相似，但到了週日與下週一（7、8日），高壓略減弱，台灣附近水氣增多，降雨範圍擴大，午後西半部地區及各地山區有局部雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率。

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