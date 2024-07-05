藍提離島建設條例引中資　綠委揭一石多鳥計劃：700億的一帶一路

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪申翰指出，這幾年，陳雪生在馬祖用各種方式威逼利誘的兩大計劃，其一是要花費350億至500億的南北竿大橋，其二，是一二期加起來預計約350億的北竿機場擴建，這兩項合計加起來，是超過700億的天文數字。
洪申翰提到，陳雪生要修的法案，就是要讓中方的資金、廠商、人力，直接把手伸進這超過700億的基礎建設中，牢牢地控制，他就是要搞出台版的「一帶一路」。
洪申翰說，中國領導人習近平過去十年，打著「一帶一路」的名義，號稱帶著雄厚資金投入亞、非和歐洲國家的港口、鐵路等基建，說要打通歐亞非國家的經濟命脈，但「一帶一路」近年結果，是讓諸多「一帶一路」國家欠中國一屁股債，不僅建設經營權和國家主體性更受制於中共，更被迫讓中共高度介入自己國內的金融體系，還要承受爛尾基建遍地開花，好幾個國家都已慘賠退出。
洪申翰提到，陳雪生搞這一整套計畫，表面上，美其名為地方爭取建設，但其實是在兩岸管制法規上開大門，引中共資金與工程勢力入關，得以討好老共之外；陳又善於遊走於兩岸，成為中國和台灣之間，天價工程利益分配的中間人，如此將能在馬祖地方上，高度支配這些大型基礎建設的鉅額利益分配；對陳來說，這是一石多鳥的數百億利益，但對小老百姓來說，卻是要陷入遭受中國掐住咽喉，甚至工程財務債滾債的深淵。
洪申翰說，馬祖的鄉親們，當然會期待更好的離島交通支援方案，事實上，他也從地方上，聽到很多靈活而智慧的方案構想，去改善離島的交通需求，而不是像陳雪生這般，一心只想要求天文數字的硬體工程建設，來讓自己成為地方工程利益的分配者，壟斷對馬祖地方的影響力，更企圖成為中共對離島與台灣控制的代理人，「陳雪生圖謀的這個修法案，預計今就會在院會開始闖關，我們絕對不會坐視不管」。