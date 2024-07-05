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巴黎奧運「斑馬」Wembanyama準備好了！稱想對上美國：那是夢想

▲備受矚目的巴黎奧運，即將在7月26日至8月11日舉行，而身為東道主的法國男籃，將由潛力新星Victor Wembanyama領軍，力拼拿下隊史首面奧運男籃金牌。（圖／美聯社／達志穎像）
▲備受矚目的巴黎奧運，即將在7月26日至8月11日舉行，而身為東道主的法國男籃，將由潛力新星Victor Wembanyama領軍，力拼拿下隊史首面奧運男籃金牌。（圖／美聯社／達志穎像）

記者陳品翔/綜合報導

備受全球矚目的的第33屆夏季奧林匹克運動會，即將於2024年7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，至於奧運會上的男籃比賽，也是許多球迷關注焦點。而稍早隨法國隊出戰奧運熱身賽的當家潛力新星「斑馬」Victor Wembanyama，則是接受當地記者採訪，期間他也談到了在奧運會上，球隊有機會遇到美國男籃「夢幻隊」的話題，Wembanyama則是直呼，「能夠交手美國隊，是自己一直以來的夢想。」

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法國男籃持續備戰奧運　力拼隊史首面奧運金牌

身為東道主的法國男籃，目前團隊已展開集訓一段期間，許多效力於NBA的球員也都陸續加入到集訓，包含了馬刺的Victor Wembanyama、灰狼Rudy Gobert、76人Nicolas Batum等人。而法國男籃也希望本屆的巴黎奧運，能夠在家鄉父老面前拿下好成績，他們也要力拼隊史首面奧運男籃金牌

Wembanyama期待能交手美國隊　稱那是自身夢想

而法國的潛力新星「斑馬」Victor Wembanyama，稍早也接受記者訪問，談到將有機會在奧運舞台上交手美國隊，他則是相當興奮，並表示：「我已經迫不及待地想面對到他們（美國隊）了，那將會是一場非常有趣的比賽。身為一名籃球運動員，能與美國隊比賽，甚至與所有他們那些球員、那些傳奇人物同場競技，對我來說就是一個夢想。」Wembanyama如此說到。

而Victor Wembanyama日前受訪時也曾說到，這次的奧運對於法國隊而言，必須要有搶下金牌的決心，「如果我會參加奧運的話，而我們（法國男籃）沒有拿到奧運金牌，那對我們而言會是一種失敗。我覺得我們可以表現得很好，如果我們帶著不留遺憾的心態打球，那這個目標是有機會可以實現的。」


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