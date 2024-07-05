喬治亞球員故意「灌自家籃框」！規則上算嗎？爭奧運門票出奇招

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這場比賽相當有趣，賽事開始時的背景是：由於上一場慘輸拉脫維亞28分，今天喬治亞比須贏菲律賓19分以上才有機會晉級。此役他們雖然一度領先到雙位數，但始終無法完全拉開，最終僅小贏2分。
在終場前，喬治亞嘗試挽救即將淘汰的命運，球員Goga Bitadze在對方一次罰球失手後，將錯失的罰球補進自己的籃筐中，如此喬治亞將會被逼進延長賽，但也重新獲得更多時間，來嘗試爭取以19分之差取勝。
在足球場上有烏龍球的規則，但在籃球場上，此事被嚴格規範，國際籃球總會規則16.2.3規定：「如果一名球員故意在本隊籃框得分，則屬於違規行為，該進球不算數。」
但如果，這一球是「意外」，就像Goga Bitadze嘗試做的那樣——對方罰球不進，抓籃板時失手將它給補進去呢？規則上似乎並沒有細節到對此做太多的限制。
菲律賓當年也做過 被判不算
實際上，菲律賓當年也「做過」同樣的事，那是在2014年FIBA比賽中對上哈薩克男籃國家隊時發生的事，菲律賓以67：65領先，但他們需要贏11分才能晉級四強，主帥Chot Reyes授意菲律賓球員把球弄進，但之後卻被韓國籍裁判吹不算。
Reyes表示，在叫自己的球員執行之前，他在暫停期間詢問韓國裁判是否可以在自己的籃框內出手投籃，而且確信自己得到了肯定的答案。