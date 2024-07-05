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喬治亞球員故意「灌自家籃框」！規則上算嗎？爭奧運門票出奇招

▲喬治亞球員Goga Bitadze嘗試將球灌進自己的籃框，以嘗試在延長賽中以更大分差贏球。他最終失手，不過就算這一球打進，也很可能被吹不算。（圖／翻攝自YouTube）
▲喬治亞球員Goga Bitadze嘗試將球灌進自己的籃框，以嘗試在延長賽中以更大分差贏球。他最終失手，不過就算這一球打進，也很可能被吹不算。（圖／翻攝自YouTube）

記者黃建霖/綜合報導

巴黎奧運男籃資格賽拉脫維亞賽區發生耐人尋味的一幕，喬治亞隊以96：94擊敗菲律賓，但在比賽最後時刻，他們卻嘗試將球灌進自己的籃框，以嘗試在延長賽中以更大分差贏球。他最終失手，不過就算這一球打進，也很可能被吹不算，因為一名球員故意進攻自己球隊的籃框，屬於違規行為，這一行為賽後也引起了外界的討論，

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喬治亞要贏19分　球員竟灌自家籃框

這場比賽相當有趣，賽事開始時的背景是：由於上一場慘輸拉脫維亞28分，今天喬治亞比須贏菲律賓19分以上才有機會晉級。此役他們雖然一度領先到雙位數，但始終無法完全拉開，最終僅小贏2分。

在終場前，喬治亞嘗試挽救即將淘汰的命運，球員Goga Bitadze在對方一次罰球失手後，將錯失的罰球補進自己的籃筐中，如此喬治亞將會被逼進延長賽，但也重新獲得更多時間，來嘗試爭取以19分之差取勝。

在足球場上有烏龍球的規則，但在籃球場上，此事被嚴格規範，國際籃球總會規則16.2.3規定：「如果一名球員故意在本隊籃框得分，則屬於違規行為，該進球不算數。」

但如果，這一球是「意外」，就像Goga Bitadze嘗試做的那樣——對方罰球不進，抓籃板時失手將它給補進去呢？規則上似乎並沒有細節到對此做太多的限制。

菲律賓當年也做過　被判不算

實際上，菲律賓當年也「做過」同樣的事，那是在2014年FIBA比賽中對上哈薩克男籃國家隊時發生的事，菲律賓以67：65領先，但他們需要贏11分才能晉級四強，主帥Chot Reyes授意菲律賓球員把球弄進，但之後卻被韓國籍裁判吹不算。

Reyes表示，在叫自己的球員執行之前，他在暫停期間詢問韓國裁判是否可以在自己的籃框內出手投籃，而且確信自己得到了肯定的答案。


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