台北恐飆40℃！氣象專家認：今夏熱得特別早 全台11縣市高溫警報
太平洋高壓強勢增強，今明（5、6日）兩天是最高溫的時刻！尤其是台北盆地、南部內陸區最熱，氣象專家表示，台北歷史高溫是39.7度，而今年熱得那麼早，是否有機會達到攝氏40度高溫刷新紀錄「很快就有答案」。中央氣象署今（5）日也針對11縣市發布高溫示警，提醒民眾外出需留意。
記者鍾怡婷/綜合報導
高壓持續增強，中央氣象署的高溫預測分布中，大台北盆地、南部內陸區，更是熱到發紫！氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，氣象署臺北測站的歷史高溫紀錄是發生在2020年7月24日所量測到的攝氏39.7度高溫。
當時，飆高溫的4個主要原因，第1是太平洋高壓比較強，加上有沉降影響，累積熱量；第2是華南一帶有暖空氣往台灣方向吹，大範圍的暖平流支援；第3是因大台北盆地地形特徵，較不容易散熱；最後則是都市熱島效應加起來導致。
林得恩指出，今年熱得特別早，6月初以來每日續飆高溫「大家來預測一下，臺北測站今年有機會再刷新歷史高溫紀錄嗎？會不會衝破攝氏40度？讓我們繼續看下去，很快就會有答案！」
中央氣象署今（5）日也發布高溫示警，臺北市、新北市、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市、嘉義市有出現攝氏36度高溫機會。