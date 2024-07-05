李玟逝世滿1年！她翻唱〈你留下的愛〉緬懷 歌迷不捨刷一片留言
華語樂壇天后李玟在2023年7月5日逝世，今（5）日剛好是她逝世滿一年的日子，許多歌迷紛紛到她的社群平台留言「你在天堂還好嗎？」、「這一年過得好嗎？」藉此表達對她的思念之情。而李玟生前曾被爆出遭中國綜藝節目《中國好聲音》刁難等爭議，當時中國歌手徐海星曾經發文力挺她，徐海星也選擇在李玟逝世一年的日子，翻唱她的歌聲表達對她的思念，吸引許多網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
歌手徐海星在5日這天透過微博發出自己翻唱李玟的歌曲〈你留下的愛〉，並在貼文中寫道：「這是想你的365天，我們用自己的方式來緬懷『你留下的愛』，你的那份笑容和善良深深的烙印在我們心中……永遠懷念姐姐，像天上的星星閃閃發亮，將無盡的愛灑滿人間。」
而在李玟的IG平台上的最後一篇貼文是2022年12月31日所發，如今她離世滿一年，許多粉絲都紛紛湧入IG留言表示對她的思念：「最親愛的天使Coco，這365天裡好想念你，會永遠想念你，直到我在天堂再見到你」、「一年了，你在天堂過得還好嗎」、「想你了姊姊」、「滿一年了，當天使的妳是否快樂的唱歌，想你了」、「時間好快，居然已經一年了」、「妳永遠活在我的心中，忘不了妳天使般的笑容Miss you」、「一年了...永遠掛念妳，愛妳哦」、「時間帶不走我對你的想念，想起你還是很難過。」
此外，歌手王力宏原先受邀在金曲獎表演李玟的經典歌曲，來緬懷好友李玟，不過當時消息一曝光，掀起大批網友激烈的反彈，而王力宏後續也請辭金曲獎的演出。後來在6月29日金曲獎當天，典禮進行到緬懷已故音樂人橋段時，李玟的照片現身在大螢幕上， 不少粉絲看到這一幕，都紛紛表示：「看到這一幕我也滿足了」、「至少還是有給姐姐一個合適的緬懷方式」、「好想念李玟的歌聲好想哭。」