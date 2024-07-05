黃仁勳概念股「這檔」超猛！連5天漲停、月漲幅3倍 外資連掃11天
「43檔老黃概念股」中，慧友月漲幅超過200%，近20個交易日內，拉出逾10根漲停，今（5）日早盤再度攻上漲停板，7月以來，已連續亮出5天的紅燈，外資11天敲進970張。而機器人概念股多度成為台股盤面上的亮點族群，其中6檔持續發燙，穎漢、羅昇、昆盈、盟立4檔奔漲停。
記者鄭妤安/台北報導
輝達執行長黃仁勳於6月初在台大體育館舉行主題演講，深度探討AI時代如何推動全球產業的革命性發展，會中提及台積電、鴻海、廣達等「43台廠供應鏈」後，隔日（6月3日）開盤後，這43檔個股紅到天邊，終場共計40檔收紅、多達14檔漲停。老黃再度報明牌，市場至今仍持續關注股價的最新表現。
在這43檔黃仁勳概念股中，工業電腦廠慧友月漲幅高達200%，這段期間曾被「關禁閉」列為處置股，1日出關下挫逾7%後，盤中強拉至81.4元漲停價。近20個交易日內，股價從20幾元，噴漲至117元，拉出逾10根漲停；外資11天敲進970張，且7月至今連續5天強攻漲停板，今日早盤再度亮燈，以118.5元躍過前高。
此外，黃仁勳於「輝達GTC」年度大會上，正式宣布推出「人形機器人計畫」，更於會中點名廣明等台廠，自此之後，機器人概念股多度成為台股盤面上的亮點族群。其中，穎漢、羅昇、昆盈、盟立今日再攻漲停，所羅門、廣明盤中也漲約1%。