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台東熱氣球嘉年華明天開幕！12場音樂會　節目表、卡司、交通整理

▲「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」明天正式開幕，今年聯名Hello Kitty 50周年，並將有12場光雕音樂會，本文整理亮點、節目表與卡司、交通資訊一次看。（圖／取自臺灣國際熱氣球嘉年華臉書）
▲「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」明天正式開幕，今年聯名Hello Kitty 50周年，並將有12場光雕音樂會，本文整理亮點、節目表與卡司、交通資訊一次看。（圖／取自臺灣國際熱氣球嘉年華臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

一年一度的台東「臺灣國際熱氣球嘉年華」將於明日正式開幕，活動長達45天直至8月16日，今年「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」聯名Hello Kitty 50周年，並將有12場光雕音樂會，其中8場將與500架無人機進行聯合展演，為歷年最多場次。光雕音樂會節目表與卡司，以及交通、停車等資訊整理，一文掌握。

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2024臺灣國際熱氣球嘉年華縣府將與三麗鷗攜手合作，以「臺灣國際熱氣球嘉年華X HELLO KITTY 50週年生日慶」為主題聯名，辦理12場光雕音樂會，其中8場將與500架無人機進行聯合展演，為歷年最多場次，除了HELLO KITTY，布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿，將於熱氣球與無人機的聯合展演中閃耀亮相。

官方提到，考量煙火施放對在地的影響，經過長時間協商後今年減少了部分煙火場次，另外，7月11日、8月19日的熱氣球光雕音樂會分別邀請天王周湯豪、人氣男團WOLF(S)五堅情擔任壓軸嘉賓。

🔴2024臺灣國際熱氣球嘉年華活動資訊

📍時間：7月6日(六)-8月19日(一)

📍開幕日：明日7月6日上午為「開幕自由飛活動」，故無熱氣球繫留

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華活動場配圖（圖／取自2024台灣國際熱氣球嘉年華）
▲2024台灣國際熱氣球嘉年華活動場配圖（圖／取自2024台灣國際熱氣球嘉年華）
📍2024臺灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會場次與卡司：

7月01日(一) 鹿野高台(暖身場) 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

7月08日(一) 池上大坡池 【星光場光雕】

7月11日(四) 鹿野高台 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】表演藝人：周湯豪

7月15日(一)：太麻里曙光園區【日出場】

7月18日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】表演藝人：宇宙人

7月22日(一)：成功三仙台【日出場】

7月25日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】表演藝人：玖壹壹

8月01日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】

8月08日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】表演藝人：曹雅雯、許富凱

8月12日(一)：台東市國際地標 【星光場】表演藝人：麋先生、邱軍

8月15日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】表演藝人：BOOM!怪物星人

8月19日(一)：鹿野高台（閉幕）【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】壓軸藝人：五堅情

▲2024臺灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會場次與卡司（圖／取自臺灣國際熱氣球嘉年華臉書）
▲2024臺灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會場次與卡司（圖／取自臺灣國際熱氣球嘉年華臉書）
🔴2024台灣國際熱氣球嘉年華熱氣球繫留報名
所謂「熱氣球繫留」，也就是在搭著熱氣球在原地起降。想要參加2024台東熱氣球嘉年華的「熱氣球繫留」，除了5月的預先報名已額滿之外，也開放現場購票。熱氣球繫留時間：每次5～7分鐘。

📍2024台灣國際熱氣球嘉年華熱氣球繫留時刻表
上午場：
報到：05：00～06：00
體驗：05：30～07：00

下午場：
報到：16：30～17：30
體驗：17：00～18：30

📍2024台灣國際熱氣球嘉年華費用：
平日：550元
假日：650元

🔴2024台灣國際熱氣球嘉年華交通接駁與停車資訊

📍接駁車

∎ 臺東轉運站、臺東火車站➡️鹿野高台：每人75元/單程

鹿野火車站、崑慈堂、鹿野遊客中心➡️鹿野高台：每人25元/單程

注意事項：僅「上午場」有去程及回程接駁服務，若參加的是下午場，就得搭乘東台灣客運（台灣好行～鹿野縱谷線）。

▲去程接駁車時刻表（圖／取自2024年台灣國際熱氣球嘉年華臉書）
▲去程接駁車時刻表（圖／取自2024年台灣國際熱氣球嘉年華臉書）
∎ 回程加開：

活動期間每週、六日「下午場」：18:30跟18:50機動加開活動會場往鹿野火車站接駁車。

鹿野高台光雕音樂會：20:20-20:50機動加開活動會場往鹿野火車站接駁車 。

▲回程接駁車時刻表（圖／取自2024年台灣國際熱氣球嘉年華臉書）
▲回程接駁車時刻表（圖／取自2024年台灣國際熱氣球嘉年華臉書）
▲接駁車後車位置（圖／取自2024年台灣國際熱氣球嘉年華臉書）
▲接駁車後車位置（圖／取自2024年台灣國際熱氣球嘉年華臉書）
📍停車場
今年熱氣球停車持續由民間辦理，現場提供逾3000個停車空間，分別有現場付費、預約兩種停車場，方便遊客到場賞球。

∎ 預約線上付費停車場

場地：PA、PB、PC 計3個場地

客服專線：0911-996569

預約網站：透過預約停車位輕鬆參加臺灣國際熱氣球嘉年華（按此

∎ 現場付費停車場

場地：P1-P10 計10個場域

客服專線：0960-992836

▲2024台灣國際熱氣球嘉年華停車場配圖（圖／取自台灣國際熱氣球嘉年華臉書）
▲2024台灣國際熱氣球嘉年華停車場配圖（圖／取自台灣國際熱氣球嘉年華臉書）
∎ 汽車收費：

平日上、下午時段各為：100元

鹿野光雕(週四)下午場&週五-週日上、下午時段各：200元

∎ 機車收費：

平日上、下午時段各為：30元

鹿野光雕(週四)下午場&週五-週日上、下午時段各：50元

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