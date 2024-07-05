台東熱氣球嘉年華明天開幕！12場音樂會　節目表、卡司、交通整理

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官方提到，考量煙火施放對在地的影響，經過長時間協商後今年減少了部分煙火場次，另外，7月11日、8月19日的熱氣球光雕音樂會分別邀請天王周湯豪、人氣男團WOLF(S)五堅情擔任壓軸嘉賓。
🔴2024臺灣國際熱氣球嘉年華活動資訊
📍時間：7月6日(六)-8月19日(一)
📍開幕日：明日7月6日上午為「開幕自由飛活動」，故無熱氣球繫留
📍2024臺灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會場次與卡司：
7月01日(一) 鹿野高台(暖身場) 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
7月08日(一) 池上大坡池 【星光場光雕】
7月11日(四) 鹿野高台 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】表演藝人：周湯豪
7月15日(一)：太麻里曙光園區【日出場】
7月18日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】表演藝人：宇宙人
7月22日(一)：成功三仙台【日出場】
7月25日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】表演藝人：玖壹壹
8月01日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】
8月08日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】表演藝人：曹雅雯、許富凱
8月12日(一)：台東市國際地標 【星光場】表演藝人：麋先生、邱軍
8月15日(四)：鹿野高台【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】表演藝人：BOOM!怪物星人
8月19日(一)：鹿野高台（閉幕）【熱氣球光雕＋無人機＋煙火】壓軸藝人：五堅情
🔴2024台灣國際熱氣球嘉年華熱氣球繫留報名
所謂「熱氣球繫留」，也就是在搭著熱氣球在原地起降。想要參加2024台東熱氣球嘉年華的「熱氣球繫留」，除了5月的預先報名已額滿之外，也開放現場購票。熱氣球繫留時間：每次5～7分鐘。
📍2024台灣國際熱氣球嘉年華熱氣球繫留時刻表
上午場：
報到：05：00～06：00
體驗：05：30～07：00
下午場：
報到：16：30～17：30
體驗：17：00～18：30
📍2024台灣國際熱氣球嘉年華費用：
平日：550元
假日：650元
🔴2024台灣國際熱氣球嘉年華交通接駁與停車資訊
📍接駁車
∎ 臺東轉運站、臺東火車站➡️鹿野高台：每人75元/單程
∎ 鹿野火車站、崑慈堂、鹿野遊客中心➡️鹿野高台：每人25元/單程
注意事項：僅「上午場」有去程及回程接駁服務，若參加的是下午場，就得搭乘東台灣客運（台灣好行～鹿野縱谷線）。
∎ 回程加開：
活動期間每週、六日「下午場」：18:30跟18:50機動加開活動會場往鹿野火車站接駁車。
鹿野高台光雕音樂會：20:20-20:50機動加開活動會場往鹿野火車站接駁車 。
📍停車場
今年熱氣球停車持續由民間辦理，現場提供逾3000個停車空間，分別有現場付費、預約兩種停車場，方便遊客到場賞球。
∎ 預約線上付費停車場
場地：PA、PB、PC 計3個場地
客服專線：0911-996569
預約網站：透過預約停車位輕鬆參加臺灣國際熱氣球嘉年華（按此）
∎ 現場付費停車場
場地：P1-P10 計10個場域
客服專線：0960-992836
∎ 汽車收費：
平日上、下午時段各為：100元
鹿野光雕(週四)下午場&週五-週日上、下午時段各：200元
∎ 機車收費：
平日上、下午時段各為：30元
鹿野光雕(週四)下午場&週五-週日上、下午時段各：50元