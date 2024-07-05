東海願提供土地給輝達　校長張國恩唯一要求：幫學校培養人才

文化之光！文化大學4運動員搶進「巴黎奧運」5張門票　

▲林郁婷是台灣史上第一位取得巴黎奧運參賽資格的女子拳擊選手。（圖／文化大學提供）
▲林郁婷是台灣史上第一位取得巴黎奧運參賽資格的女子拳擊選手。（圖／文化大學提供）

記者許若茵／台北報導

文化大學今（5）日表示，文化大學四名優秀運動員成功取得五張巴黎奧運門票，包括拳擊代表隊林郁婷、桌球代表隊陳思羽、簡彤娟入選桌球混雙組合及桌球團體項目、柔道代表隊連珍羚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024年巴黎奧運會將於7月26日至8月11日在法國首都巴黎隆重舉行。這將是巴黎繼1924年後，再度承辦奧運會，也是奧運歷史上的第三次。來自全球超過200個國家和地區的運動員將齊聚巴黎，爭奪金牌榮耀。

文化大學搶進5張奧運門票，包括拳擊、桌球和柔道項目。文化大學分享，林郁婷是台灣史上第一位取得巴黎奧運參賽資格的女子拳擊選手，為文化大學運動教練研究所博士班，也即將擔任113年體育系新進教師，曾在杭州亞運女子拳擊57公斤級金牌戰中，林郁婷以5：0壓制對手，成功摘金，創下歷史，奮鬥精神與卓越表現不僅為個人，也為文化大學帶來榮耀。

文化大學指出，文化的桌球代表隊表現尤為出色。簡彤娟今年僅22歲，首次獲得奧運單打女單門票及與陳思羽桌球團體組項目門票，再次攜手，為台灣奪得寶貴的奧運門票，期待她們在巴黎賽場上的精彩表現。

陳思羽則拿下兩張桌球代表團入選巴黎奧運門票。包括與林昀儒組成的桌球混雙組合，憑藉世界排名第5名的成績，成功取得巴黎奧運混雙門票。陳思羽最高世界排名曾達第10名，巴黎奧運將是她的第四次奧運之旅，展現了她在桌球領域的穩定表現與長期競技實力。

柔道女王連珍羚成功取得女子柔道-57公斤級的巴黎奧運參賽資格，連珍羚堅持與實力，證明文化大學在柔道項目上的卓越訓練和培育能力。

文化大學強調，這些優秀的運動員們，不僅是文化大學的驕傲，更是台灣體育界的榜樣。文化大學將繼續致力於培育更多優秀的體育人才，期待他們在國際舞台上發光發熱，為國爭光。
 

好熱不想上班！95%渴望高溫假　戶外上工「日薪2983元」起跳

SNOOPY躍上叮叮車！星宇航空攜手香港電車　聯名彩繪限時登場

長榮航空外站擦撞燈柱　急派班機飛越南載回旅客

出國買藥妝別失心瘋！套套、日拋上限曝　上網兜售當心遭重罰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載