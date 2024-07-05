文化之光！文化大學4運動員搶進「巴黎奧運」5張門票　

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文化大學搶進5張奧運門票，包括拳擊、桌球和柔道項目。文化大學分享，林郁婷是台灣史上第一位取得巴黎奧運參賽資格的女子拳擊選手，為文化大學運動教練研究所博士班，也即將擔任113年體育系新進教師，曾在杭州亞運女子拳擊57公斤級金牌戰中，林郁婷以5：0壓制對手，成功摘金，創下歷史，奮鬥精神與卓越表現不僅為個人，也為文化大學帶來榮耀。
文化大學指出，文化的桌球代表隊表現尤為出色。簡彤娟今年僅22歲，首次獲得奧運單打女單門票及與陳思羽桌球團體組項目門票，再次攜手，為台灣奪得寶貴的奧運門票，期待她們在巴黎賽場上的精彩表現。
陳思羽則拿下兩張桌球代表團入選巴黎奧運門票。包括與林昀儒組成的桌球混雙組合，憑藉世界排名第5名的成績，成功取得巴黎奧運混雙門票。陳思羽最高世界排名曾達第10名，巴黎奧運將是她的第四次奧運之旅，展現了她在桌球領域的穩定表現與長期競技實力。
柔道女王連珍羚成功取得女子柔道-57公斤級的巴黎奧運參賽資格，連珍羚堅持與實力，證明文化大學在柔道項目上的卓越訓練和培育能力。
文化大學強調，這些優秀的運動員們，不僅是文化大學的驕傲，更是台灣體育界的榜樣。文化大學將繼續致力於培育更多優秀的體育人才，期待他們在國際舞台上發光發熱，為國爭光。