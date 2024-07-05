記得搶票！張育成11日正式加盟富邦悍將　12日新莊主場首戰初登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
富邦悍將球團日前展現誠意邀請張育成回台參加中職選秀，在獲得肯定答覆後，張育成繳交 中華職棒選秀報名表，投入今年季中選秀，並在上週以選秀狀元之姿獲得富邦悍將球團指 名，張育成目前已準備回台相關作業，悍將球團將於 7 月 11 日為張育成舉辦加盟記者會， 張育成將正式穿上富邦悍將球衣。
悍將球團表示，將於加盟記者會上公佈張育成合約相關訊息，另外也將公布張育成加盟後的 一系列商品、活動規劃，共同歡迎張育成回台。而張育成的加入中華職棒的首戰日期也已經確定，將在 7 月 12 日悍將下半季新莊主場首戰登場，為了紀念這歷史性的一刻，悍將將贈送「張育成首戰觀戰證書」給進場的球迷朋友，12 日進場憑內野有價票卷，即可獲得觀戰證 書一份，邀請球迷朋友共同見證。
除選秀狀元張育成確定加盟外，悍將也與第二輪選進的張奕密切洽談合約中，期盼與張育成 共同成為下半季悍將即戰力;另也將展開與 6 名新秀的合約洽談，期待新秀們加入悍將後， 共同為富邦悍將榮耀拚戰。
張育成小檔案：
綽號別稱：國防部長
出生日期：1995年08月18日（28歲）
身高體重：185公分 81公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省台東縣東河鄉
所屬族裔：阿美族
職棒選秀：2013年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約
簽約金額：50萬美金（約1642萬新台幣、印地安人隊時期）
親屬關係：已婚、配偶李家綾、育有一子一女、五兄弟中排行老三；張進德、張承駿的胞弟，張育凡、張偉聖的胞兄。
蔡維凡的表哥、張志強、林嘉玟的侄子、與李凱威有親戚關係。
英文譯名：Yu-Cheng Chang（登錄名：Yu Chang）
經歷：
台東縣泰源國小少棒隊
台東縣泰源國中青少棒隊
台中市台中高農青棒隊
美國職棒克里夫蘭印地安人隊→克里夫蘭守護者隊（小聯盟～大聯盟，2013年～2022年）
美國職棒匹茲堡海盜隊（大聯盟，2022年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（大聯盟，2022年）
美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟～大聯盟，2022年～2023年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（小聯盟，2024年）
富邦悍將（2024年）