130萬受益人笑呵呵！00878股價24元創新高 規模直破3000億元
台積電昨（4）日一躍成為千金股，推動大盤勁揚超過350點，收在23522點創下歷史新高，台股ETF也因此受惠。其中，國泰永續高股息ETF（00878）在這波大漲帶動下，單日上漲0.58%或0.41元，收在24.1元，改寫基金成立以來創新高，讓130萬受益人都笑呵呵。
記者魏妤庭／台北報導
00878自2020年7月成立以來，到7/20為止，成立即將滿4週年，目前全台持有00878的受益人高達130萬人，不僅成為最夯的ETF，更擊敗了中鋼及台積電，成為最多人持有的投資標的。近日台股大漲使00878的基金規模一舉推升到3000億元，成為最快達成此里程碑的ETF，改寫ETF新紀錄。
法人表示，00878能刷新多項ETF紀錄主要是因為已成立近4年，歷經股市多空驗證，多頭時比大盤會漲，空頭時能抗跌。再加上配息穩定、逐季向上，有100%填息的完美紀錄，穩健報酬率及配息率，讓00878成為ETF市場中耀眼存在。
※【NOWnews 今日新聞
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