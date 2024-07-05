海峽兩岸青年發展論壇 洪秀柱明率團參加：兩岸民間交流不能斷
2024第七屆「海峽兩岸青年發展論壇」即將在7月8日於杭州盛大揭幕，兩岸共計500多位青年朋友參加，包括中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱、中共中央台辦／國務院台灣事務辦公室主任宋濤、浙江省委書記易煉紅都將親自出席盛會並致詞歡迎。
政治中心／綜合報導
本屆論壇主題『同心同行，共創未來』，面對兩岸新局，期許兩岸青年「共享融合，開創新時代」。本次論壇由洪秀柱受邀親自帶領近200位台灣青年朋友參加論壇。洪秀柱表示，520後兩岸情勢緊張，兩岸關係發展停滯甚至倒退，但民間的交流不能斷，因為兩岸和平為民心所繫，順應民心為所當為，據此長年推動兩岸青年交流，為下一代開太平。
洪秀柱辦公室指出，論壇主要功能與目的在於讓兩岸青年建立友誼的橋樑，藉由論壇的活動以及主題營的安排，透過參與的青年如夥伴一般「同住、同行、同食」，打造起彼此深刻的友誼，樂見青年朋友踴躍參與，期許兩岸青年透過一週的論壇活動，展現出熱情、活力與希望，讓兩岸青年以身為中華兒女而感到榮耀，更讓世界明白兩岸中華民族新生代，不分你我期待兩岸融合的真實心聲。
青年代表團預計在浙江省杭州、寧波、紹興、金華、義烏與麗水各地與進行為期6天5夜的參訪，7月7日青年代表即分為「非遺文化」、「電商直播」、「美麗鄉村」、「影視文化」、｢科技創新AI」五個主題營隊做前導性參訪，7月8日將暢遊西湖，領略西湖之美。下午開幕式主論壇，安排兩岸專業成功人士專題演講，分享其心得與經驗，7月9日起各組依照其意願安排，分別進行各主題營隊活動。整個論壇將在7月12日圓滿結束。