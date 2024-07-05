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12億票房《那些年》翻拍韓版！柯震東合體主角TWICE多賢、鄭振永

▲《那些年》台韓主角群驚喜合體！柯震東（左）同框「TWICE多賢（右）、鄭振永（中）」站C位比YA，掀起網友熱議。（圖／柯震東IG、多賢IG）
▲《那些年》台韓主角群驚喜合體！柯震東（左）同框「TWICE多賢（右）、鄭振永（中）」站C位比YA，掀起網友熱議。（圖／柯震東IG、多賢IG）

記者洪生儒／綜合報導

藝人柯震東在2011憑著電影《那些年，我們一起追的女孩》打響知名度，也榮獲第48屆金馬獎「最佳新演員」，而電影《那些年，我們一起追的女孩》也創下了12億元的票房佳績，至今仍有許多影迷會重複觀看這部電影。而柯震東雖然工作忙碌，但他仍時常會透過社群來分享日常生活上的大小事，在網路上也會熱情的與粉絲們互動，他先前才發文透露自己在韓國，沒想到昨（4）日竟突然曬出一張自己跟韓版《那些年，我們一起追的女孩》男女主角鄭振永和TWICE多賢的合照，吸引大批網友關注，掀起熱烈討論。

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柯震東在4日透過IG限時動態發文曬出自己跟韓版《那些年，我們一起追的女孩》男女主角的合照，從照片中可以看到，他身穿黑色上衣，手上比著YA的手勢，站在韓星鄭振永和女團TWICE的成員多賢的中間，表現出俏皮逗趣的模樣。

▲柯震東在4日透過IG限時動態發文曬出自己跟韓版《那些年，我們一起追的女孩》男女主角的合照，瞬間吸引大批粉絲關注。（圖／柯震東IG）
▲柯震東在4日透過IG限時動態發文曬出自己跟韓版《那些年，我們一起追的女孩》男女主角的合照，瞬間吸引大批粉絲關注。（圖／柯震東IG）
而在照片中，鄭振永穿著黑襯衫，對鏡頭露出靦腆害羞的微笑，還舉起手比出一個讚的手勢，而多賢則是穿著白色長袖上衣，手托著臉頰對鏡頭露出可愛少女的笑容。柯震東也在限時動態中寫下：「韓版柯景騰、韓版沈佳宜。」還附上3顆愛心符號，感覺三人見面相當開心。

事實上，國片《那些年，我們一起追的女孩》改編自九把刀的同名小說，由柯震東、陳妍希主演，在2011年上映時，創下了12億元的票房佳績，也受到大批海外粉絲的喜愛。先前韓版的男女主角鄭振永、TWICE多賢才在社群上分享劇照，掀起不少粉絲的期待，沒想到如今又跟台版男主角驚喜合體，讓各界都相當期待韓版《那些年，我們一起追的女孩》上映。

▲從照片中可以看到，柯震東（中）身穿黑色上衣，手上比著YA的手勢，站在韓星鄭振永（左）和女團TWICE的成員多賢（右）的中間，表現出俏皮逗趣的模樣。（圖／柯震東IG）
▲從照片中可以看到，柯震東（中）身穿黑色上衣，手上比著YA的手勢，站在韓星鄭振永（左）和女團TWICE的成員多賢（右）的中間，表現出俏皮逗趣的模樣。（圖／柯震東IG）
▲韓版的男女主角鄭振永、TWICE多賢先前才在社群上分享劇照，掀起不少粉絲的期待，沒想到如今又跟台版男主角驚喜合體。（圖／多賢IG）
▲韓版的男女主角鄭振永、TWICE多賢先前才在社群上分享劇照，掀起不少粉絲的期待，沒想到如今又跟台版男主角驚喜合體。（圖／多賢IG）

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