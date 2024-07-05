大谷翔平生日不好過！3打數無安還吞3張老K　道奇3：9慘敗響尾蛇

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1局下首打席，大谷翔平選到四壞球保送，第2個打席出現在3局下，前3球都沒有攻擊，形成2好1壞的球數落後，結果最後被響尾蛇王牌Zac Gallen低角度的彈指曲球引誘出手，揮空遭到三振。
道奇在4局下發起反攻，輪到大谷翔平打擊，但面對偏高的94.4英哩速球沒有選擇揮棒，連續第2個打席吞下三振，同時錯失追平比分的機會。在7局下的最後1個打席，大谷翔平也沒能突破響尾蛇的第2任投手Justin Martinez，揮空滑球後遭到三振。
大谷翔平全場總共3個打數沒有敲出安打，選到1次保送，但遭到3次三振，賽後打擊率些微下修至3成16。
響尾蛇手下不留情 Walker再繳單場雙響砲
前場砲轟道奇的響尾蛇打線維持火燙手感，Joc Pederson、Christian Walker 首局就「背靠背開轟」，光速搶下2：0領先。2局下，Christian Walker再度開轟，敲出兩分砲，連續2場完成單場雙響砲，響尾蛇4：0道奇。
4局下道奇後段棒次發起安打攻勢，單局3支安打攻下3分，可惜大谷翔平遭到三振，反攻戛然而止，5局上響尾蛇靠著Ketel Marte的適時安打再添1分，以5：3暫時領先道奇。
最終道奇沒能再添下分數，反倒是響尾蛇在9局上，再靠著安打攻勢串連，攻下4分大局，以9：3擊敗道奇，連續2天大比分收下勝利。