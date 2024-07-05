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大谷翔平生日不好過！3打數無安還吞3張老K　道奇3：9慘敗響尾蛇

▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，今（5）日迎接30歲生日，但單場3打數沒有敲出安打，並吞下3次三振。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，今（5）日迎接30歲生日，但單場3打數沒有敲出安打，並吞下3次三振。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平生日不好過！道奇日籍巨星大谷翔平今（5）日喜迎30歲生日，並在個人IG平台發文感謝球迷，但同日先發面對亞利桑那響尾蛇的比賽，全場3打數沒有敲出安打，慘吞下3次三振，更錯失一次追平比分的大好機會。響尾蛇打線火力強勁，Christian Walker連續2場敲出單場雙響砲，而道奇牛棚也在後半段失守，終場以3：9不敵響尾蛇，收下近期2連敗

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大谷生日不好過　單場慘吞3Ｋ

1局下首打席，大谷翔平選到四壞球保送，第2個打席出現在3局下，前3球都沒有攻擊，形成2好1壞的球數落後，結果最後被響尾蛇王牌Zac Gallen低角度的彈指曲球引誘出手，揮空遭到三振。

道奇在4局下發起反攻，輪到大谷翔平打擊，但面對偏高的94.4英哩速球沒有選擇揮棒，連續第2個打席吞下三振，同時錯失追平比分的機會。在7局下的最後1個打席，大谷翔平也沒能突破響尾蛇的第2任投手Justin Martinez，揮空滑球後遭到三振。

大谷翔平全場總共3個打數沒有敲出安打，選到1次保送，但遭到3次三振，賽後打擊率些微下修至3成16

響尾蛇手下不留情　Walker再繳單場雙響砲

前場砲轟道奇的響尾蛇打線維持火燙手感，Joc Pederson、Christian Walker 首局就「背靠背開轟」，光速搶下2：0領先。2局下，Christian Walker再度開轟，敲出兩分砲，連續2場完成單場雙響砲，響尾蛇4：0道奇。

4局下道奇後段棒次發起安打攻勢，單局3支安打攻下3分，可惜大谷翔平遭到三振，反攻戛然而止，5局上響尾蛇靠著Ketel Marte的適時安打再添1分，以5：3暫時領先道奇。

最終道奇沒能再添下分數，反倒是響尾蛇在9局上，再靠著安打攻勢串連，攻下4分大局，以9：3擊敗道奇，連續2天大比分收下勝利。


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