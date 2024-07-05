藍委提《離島建設條例》引中資　黃國昌：茲事體大、民眾黨團不挺

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媒體提問，國民黨團針對國民黨提案修正《公職人員選舉罷免法》態度轉彎，拿掉提高罷免門檻，是否會支持藍營提案？黃國昌回應，針對有關於《公職人員選舉罷免法》，國民黨基本所採取的立場、態度有所修正，「那我們尊重」。
黃國昌說，昨天麥玉珍一大早去內政委員會簽名、準備質詢，並將代表黨團提出修正動議，「我們早就準備好了」，只是非常遺憾，內政委員會昨天根本不能開會，沒辦法進入條文實際討論、審查，導致昨天所準備好的修正動議根本無法提。
黃國昌強調，民眾黨團希望讓整個罷免連署程序更嚴謹，真正代表人民參與連署的意志，而不是被連署，甚至抄樁腳名冊亂象，相信黨主席柯文哲、黨團記者會已多次說明。本來昨天要提自己修正動議，但是會沒有開成，待下週若召委高金素梅繼續排案的話，會依照整個內政委員會法案的審查進行程序，依照既定計畫，提出修正條文。
媒體追問是否會支持陳雪生提案「離島建設條例」修正案，開放中資？黃國昌強調，「離島建設條例」如果要開放中國資本、工人直接過來，「我們覺得這件事茲事體大，台灣民眾黨團不會支持」。這恐怕不是用「離島建設條例」這樣方式開特別後門來解決，這並非是個妥當的方式。
陸委會昨日例行記者會上，媒體詢問藍委提案《離島建設條例修正草案》將修法引進中資，陸委會主委邱垂正回應說，這個計畫可能對機場港口大橋等重大的公共工程有關，且涉及到國家安全，避免遭到中國大陸滲透的疑慮，陸委會認為現階段沒有辦法同意草案的內容，會跟立委來加以說明。