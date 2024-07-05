藍白無異議！藍委提引中資建設離島惹議 被綠退回程序委員會
國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案離島建設條例修正草案，將修法引進中資企業參與政府主辦的重大建設投資計畫，所需技術、人力得由中國輸入，引起爭議。該項提案被列入今（5）日立法院會報告事項中，不過，民進黨團提議退回程序委員會，現場無異議通過。
記者陳佩君／台北報導
藍委陳雪生、陳玉珍近日提案離島建設條例修法，引發外界關注。該修法第7之1條提案內容指出，礙於離島資源不足，又距鄰近大陸地區之區位優勢，爰為促進政府公共工程效率，大陸地區廠商得參與採購，其所需之機具、技術及操作人力，得自大陸地區輸入。
提案指出，離島重大建設投資計畫及因應離島地區推動聚落保存計畫，如能有大陸地區廠商參與政府投標，將可大幅降低政府財政支出，可縮短工程，提升該計畫之效能，促進離島發展。另為促進政府規劃之重大建設投資效能，民間參與該項計畫得准用本次修正規定。
該項修法，引起綠委批評，綠委黃捷更直言是「吳三桂條款」。而該修正條例被列入上午立法院會報告事項中，民進黨團在場要求退回程序委員會，現場無異議通過，立法院長韓國瑜隨後也特別詢問國民黨團有無異議，不過在場委員並未有意見。
另外，國民黨立委翁曉玲提出《憲法訴訟法》的修正案，要將條文中大法官「現有總額」改為「法定總額」，也被民進黨團提議退回程序委員會，現場無異議通過。