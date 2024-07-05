瞄準客戶需求 仁寶拍板斥新台幣逾5億元、赴波蘭設車電新廠
代工大廠仁寶昨（4）日公告，為了瞄準客戶車電需求，將斥資新台幣約5.09億元赴波蘭設廠，預計明年第二季完工，明年底試產，並從2026年起貢獻營收。
記者陳郁柔／台北報導
仁寶公告指出，集團已透過波蘭子公司CGS Technology sp. z o.o.在當地投資，包括取得土地與興建廠房，總投資金額為新台幣5.09億元。在取得土地方面，仁寶以每平方公尺波蘭幣300元（約台幣2424元）取得波蘭Czeladź市Silesian省三筆土地，交易總金額為波蘭幣961.65萬元（約新台幣7770萬元）。
仁寶同時公告因應業務發展與營運需求，投入總金額約1228.7萬歐元（約新台幣4.31億元），在波蘭自地委建新廠。
此外，仁寶近年持續衝刺智慧醫療佈局，團隊也憑藉「射頻熱消融技術」打造出百分之一百自己研發、製造的衍生產品「消融寶」，而這該產品能應用在肝膽腫瘤、甲狀腺結節等疾病上，除已獲得美臺兩國上市許可外，公司近日加碼宣佈，該產品在歷經一年的努力耕耘後，終於成功在近日取得馬來西亞的醫療器材許可。
消息激勵仁寶今日股價相對強勁，以34.7元開出、最高來到35.3元，上漲1元，午盤則是上漲0.5元或1.46%，來到34.8元，跳空站上10日線，並且持續往月線靠攏。