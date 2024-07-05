美國短跑悍將Lyles超中二！帶決鬥盤出場　奪200公尺金牌前進奧運

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先不論賽場上的中二行為，現年26歲的美國短跑好手Noah Lyles在田徑項目也是頗具名氣的人物。過去在國際賽事的奪牌紀錄無數，在2020年東京奧運奪下200公尺銀牌，且在去年世錦賽包辦男子100公尺、200公尺和男子400公尺接力賽冠軍，成為2007年後首位於世錦賽奪下3面金牌的美國人。
而談到讓他爆紅的原因，就是在6月底進行的奧運田徑選拔賽100公尺預賽中，鏡頭拍攝到進行賽前準備的Noah Lyles，結果他突然從腋下拿出了《遊戲王》的知名卡牌「青眼白龍」，露出的表情、姿勢都相當中二。最終Noah Lyles在預賽、半決賽都跑出好成績，更以9.80 秒的拿下半決賽冠軍，順利得到奧運席次。
1張卡牌不夠 整組決鬥牌帶出場
讓人意想不到的是，已經成為話題中心人物的Noah Lyles，在6月30日的 200 公尺全美決選賽中，直接帶了《遊戲王》中玩家對決使用的決鬥盤，還有整組的「黑暗大法師」卡牌，顯示即將用最強戰力應戰的決心，也再度掀起熱議。
而Noah Lyles在200公尺項目的決賽成績，如同黑暗大法師開啟「外掛」般的程度，直接跑出了世界最速的19秒53紀錄，超越了Michael Johnson在1996年所跑出的19秒66成績，更同時在100公尺、200公尺項目拿下奧運資格。
巴黎奧運倒數不到1個月，外界除了期待Noah Lyles能否衝擊雙金，將榮耀帶回美國外，更好奇中二魂爆發的他，在賽場上究竟還能變出什麼新花招。