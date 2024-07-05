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美國短跑悍將Lyles超中二！帶決鬥盤出場　奪200公尺金牌前進奧運

▲美國短跑悍將Noah Lyles，在200 公尺全美選拔決選賽出場時，手持全套「黑暗大法師」決鬥盤，拿下金牌成為美國代表。（圖／翻攝自Noah Lyles IG）
▲美國短跑悍將Noah Lyles，在200 公尺全美選拔決選賽出場時，手持全套「黑暗大法師」決鬥盤，拿下金牌成為美國代表。（圖／翻攝自Noah Lyles IG）

記者林之越/綜合報導

日前才因為在比賽中秀出「青眼白龍」、「黑暗大法師」等《遊戲王》卡牌而聲名大噪的美國短跑悍將Noah Lyles，在6月30日的200 公尺全美決選賽中再度創造話題。他在來到賽會場地時，不只配戴了《遊戲王》中的決鬥盤，上面還擺放了全套的「黑暗大法師」，展現十足的中二魂。最終，Noah Lyles拿下200 公尺賽事金牌，獲得代表美國參加巴黎奧運的資格，有望在100公尺、200公尺項目挑戰拿下奧運雙金

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賽前掏青眼白龍　引起十足熱議

先不論賽場上的中二行為，現年26歲的美國短跑好手Noah Lyles在田徑項目也是頗具名氣的人物。過去在國際賽事的奪牌紀錄無數，在2020年東京奧運奪下200公尺銀牌，且在去年世錦賽包辦男子100公尺、200公尺和男子400公尺接力賽冠軍，成為2007年後首位於世錦賽奪下3面金牌的美國人

而談到讓他爆紅的原因，就是在6月底進行的奧運田徑選拔賽100公尺預賽中，鏡頭拍攝到進行賽前準備的Noah Lyles，結果他突然從腋下拿出了《遊戲王》的知名卡牌「青眼白龍」，露出的表情、姿勢都相當中二。最終Noah Lyles在預賽、半決賽都跑出好成績，更以9.80 秒的拿下半決賽冠軍，順利得到奧運席次。

▲美國奧運田徑選拔賽100公尺預賽上，短跑王者萊爾斯（Noah Lyles）竟帶著一張遊戲王「青眼白龍」卡片上場。（圖／翻攝IG@nojo18）
▲美國奧運田徑選拔賽100公尺預賽上，短跑王者萊爾斯（Noah Lyles）竟帶著一張遊戲王「青眼白龍」卡片上場。（圖／翻攝IG@nojo18）
1張卡牌不夠　整組決鬥牌帶出場

讓人意想不到的是，已經成為話題中心人物的Noah Lyles，在6月30日的 200 公尺全美決選賽中，直接帶了《遊戲王》中玩家對決使用的決鬥盤，還有整組的「黑暗大法師」卡牌，顯示即將用最強戰力應戰的決心，也再度掀起熱議。

而Noah Lyles在200公尺項目的決賽成績，如同黑暗大法師開啟「外掛」般的程度，直接跑出了世界最速的19秒53紀錄，超越了Michael Johnson在1996年所跑出的19秒66成績，更同時在100公尺、200公尺項目拿下奧運資格

巴黎奧運倒數不到1個月，外界除了期待Noah Lyles能否衝擊雙金，將榮耀帶回美國外，更好奇中二魂爆發的他，在賽場上究竟還能變出什麼新花招。


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