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金秀賢的5個秘密！曾患有先天性心臟病開刀2次　重考4年才上大學

▲關於金秀賢的5個貼身秘密，他曾患有先天性心臟病開刀2次，也曾經重考4年才上大學。（圖／翻攝自金秀賢IG）
▲關於金秀賢的5個貼身秘密，他曾患有先天性心臟病開刀2次，也曾經重考4年才上大學。（圖／翻攝自金秀賢IG）

娛樂中心／綜合報導

人氣韓劇《淚之女王》男主角金秀賢今（5）日晚間搭機抵達台灣，明天將在林口體育館見面會與粉絲同樂，這也是他睽違9年來第3度來台。《淚之女王》由金智媛、金秀賢主演，該劇即使已經播畢，討論度仍爆表，金智媛6月25日為品牌搶先來台已經引爆「女王旋風」，今日金秀賢晚間抵達機場，勢必也將出現粉絲爭睹擠爆畫面。金秀賢在韓國被譽為天才型演員，知名作品有《Dream High》、《擁抱太陽的月亮》、《偉大的隱藏者》等，尤其他與全智賢主演的《來自星星的你》更是將他推上顛峰。不管什麼類型的劇都能駕馭，金秀賢總能讓觀眾對角色為之動容，事實上金秀賢因父母離異自小家境不優，連大學都重考4年才考上，也曾因先天性心臟病而動大型手術兩次，《NOWnews今日新聞》帶您更貼近金秀賢，了解關於他的5件事。

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患有先天性心臟病　動手術病情才好轉

看起來身強體壯的金秀賢，其實患有先天性心臟病。高三那年他在教室跌倒後突然喘不過氣、心臟疼痛的感覺，到醫院檢查之後才知道自己患有「室上性心搏過速」，後來到醫院動了兩次手術後病情才大幅好轉，為避免粉絲擔心，金秀賢還曾主動安慰粉絲，「對不起，不過那不是什麼重大手術，要是在以前可能需要開胸手術，但現在用不著那樣，沒關係，我現在很健康。」

▲金秀賢患有先天性心臟病，之後透過手術讓病情好轉。（圖／金秀賢IG）
▲金秀賢患有先天性心臟病，之後透過手術讓病情好轉。（圖／金秀賢IG）
 
 
覺得名字太女性化　替自己取綽號「秀MAN」

金秀賢的名字含意為出類拔萃的「秀」以及明智聰慧的「賢」，金秀賢曾經在節目《Running Man》上透露，小學時覺得秀賢這個名字太過女性化，就幫自己取一個綽號叫做「秀MAN」，希望能夠以這個綽號添增更多男子氣概。

大學重考4次　才進入中央大學戲劇電影系

金秀賢2007年以演員身分出道後，2009年才考上南韓中央大學戲劇電影系，中央大學是戲劇系、電影系和攝影系名列第一的南韓最高學府。金秀賢曾說過在準備重考期間壓力非常大，常常失眠睡不好，最後重考4年才考上，可見他努力不懈的毅力。

▲金秀賢「無P照」難得不見酸民批評。（圖／翻攝微博）
▲金秀賢除了會演戲之外，對保齡球也很有興趣。（圖／翻攝微博）
除了會演戲也熱愛保齡球　差點成為保齡球國手

金秀賢除了會演戲之外，私底下對保齡球非常有熱忱，曾和球友FTIsland主唱李洪基一起報名參加「2016職業保齡球手選拔」，雖然在複賽就被淘汰，但仍可以看見金秀賢深厚的保齡球實力。

爸爸重組家庭　有個同父異母的妹妹金珠娜

金秀賢的爸爸金忠勳是80年代搖滾樂團「Seven Dolphins」的主唱，因為外遇和媽媽離婚，金秀賢只能與媽媽在清寒的生活環境中相依為命。之後爸爸另組家庭，歌手金珠娜就是金秀賢同父異母的妹妹，但金秀賢對外時都聲稱他是獨子，他曾解釋：「顧及媽媽的感受，我並沒有跟妹妹聯絡，所以才會說自己是獨子。」相當貼心。

▲劇中，金秀賢雖然跟金智媛離婚，但看著老婆跟別的男人有說有笑，還是會生氣吃醋。（圖／翻攝tvN）
▲金秀賢小時候父母離異，父親再婚有家庭。（圖／翻攝tvN）

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