唐治平找到新工作！被聘請為泰拳教練 經紀人：謝謝很多熱心人士
唐治平母親在6月3日被人發現陳屍在淡水一處社區頂樓，警方根據客觀證據認定死者身分，唐治平見到遺體後2度堅不認屍，受到外界許多壓力，近日也被發現他在街上晃蕩，疑似精神不穩定，各界想伸出援手，如今傳出找到了新工作，經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「謝謝很多熱心人士幫忙治平，我們就不多回應佔版面了。」
記者林奕如／台北報導
唐治平之前在大愛《宇宙的盡頭就是愛》客串女主角徐麗雯的文青教授老公，因為母喪新聞曝光，電視台證實換角，讓他安心處理後事。他沒了工作，房子租約也即將到期，近日被發現在街上晃蕩，眾人擔心精神狀況，如今傳出有了新方向，被愛爾麗總裁常如山聘請為集團泰拳教練，他過往曾透露喜歡鑽研武術，尤其喜愛打泰拳，這工作也是算符合他的興趣專長。
至於唐治平母親後事一事，目前他的母親遺體仍冰在殯儀館，認領公告已經發出，若再無人出面，7月8日就是火化最後期限，但目前進度卡關，依舊是要親屬出面才能有後續動作。唐治平經紀公司日前就發出3點聲明強調，「治平現在最需要的不是空口白話的關心、和看戲般的關注。懇請大家如果有任何方法讓公司或友人，可以合法的領走唐媽媽的遺體，或是協助治平就醫，公司跟友人都會很感謝。」
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