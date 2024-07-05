基隆福洋266漁船遭日方登檢扣船！海巡署證實了 登檢原因調查中
基隆八斗子籍「港福洋266號」漁船疑似闖入日本海域捕魚，今（5）日在彭佳嶼東北方288浬，暫定執法線外約1.5海里作業時，遭到日本保安廳公務船攔截，船長與輪機長等2名台籍船員配合登上公務船接受調查，海巡署立即調派南投艦趕往瞭解，並證實目前仍在協處中。
記者孫唯容/綜合報導
海巡署發布新聞稿指出，第二北基巡防區接獲「福洋266」漁船船長的友人透過118報案，「福」船在彭佳嶼東北方288浬（暫定執法線外1.5浬），遭日本公務船登檢，「福」船上有2名台籍船員、6名印尼籍船員，盛姓船長、洪姓輪機長登上公務船，船上6名印尼籍船員則留在船上。
海巡署表示，「福洋266」案經駐日人員查證，「福」船疑進入日方奄美大島附近海域作業，因違反當地漁業規範，遭日本水產廳公務船取締，全案正由漁業署與日方聯繫處理中。
海巡署指出，依「政府護漁標準作業程序」規定，台灣漁民在護漁範圍內作業，遭外國公務船干擾時，政府將派艦護漁，並協助處理；台灣漁民在護漁範圍外作業，遭外國公務船取締時，將不派艦護漁，適時提供必要外交協助。
漁業署遠洋漁業組組長林頂榮說表示，今天上午3時接到日方的通報，在北緯28度55分，東經126度2分遭日本公務船登檢，懷疑該船有一些違規的一個情事。至於詳細的被登檢調查的原因，我們目前正透過駐日本代表處積極在瞭解當中。據了解，目前船上人員均安，那後續有關交涉的部分，再跟日方積極在協調當中。