2024巴黎奧運火炬設計亮點一次看！BTS Jin代表韓國傳遞聖火
2024年巴黎奧運將於7月26日盛大舉行，每四年一次的奧運會，不僅是運動選手的競技舞台，更是結合科技、藝術、現代工藝在全世界曝光的大好時機。2024 巴黎奧運火炬，融入「平等、水、和平」三大元素，優雅的香檳金色水波紋，像是握在手中流動的塞納河，呈現出既高雅又力量充沛的美感，而聖火的傳遞方式同樣也是熱議話題。這次巴黎奧運聖火火炬，邀請法國設計師Mathieu Lehanneur操刀，此次火炬的設計，「水」是相當重要的元素，火炬的下半部宛如向塞納河丟了一顆石頭而產生的漣漪，以漣漪流動的優美，再次傳遞「水」與「巴黎」緊密而不可分的關係。
實習記者張裔/綜合報導
3 大元素打造 奧運火炬獨特
備受矚目的巴黎奧運聖火火炬，邀請法國設計師Mathieu Lehanneur操刀，是奧運史上第一款完全對稱的火炬，並採用光澤度高的香檳金色，是現出低調卻不失高雅的形象，材質特別選用全球最大鋼鐵廠安賽樂米塔爾的綠色鋼材，響應永續環保理念。此次火炬的設計，「水」是相當重要的元素，火炬的下半部宛如向塞納河丟了一顆石頭而產生的漣漪，以漣漪流動的優美，再次傳遞「水」與「巴黎」緊密而不可分的關係。
南韓天團防彈少年團BTS Jin退伍後行程滿檔
根據《美聯社》報導指出，Jin金碩珍將接下2024巴黎夏季奧運聖火傳遞奧運聖火的任務，代表南韓前往巴黎擔任火炬手，向世界傳遞「和諧」與「和平」訊息，不過Jin確切的活動時間與地點則尚未宣布，但可以預期的是，將會有大波帥照釋出，粉絲們可以好好珍藏了。
此次奧運聖火傳遞從4/16就已經從希臘奧林匹亞開跑，第一棒火炬手由希臘划船運動員Stefanos Ntouskos擔任，整趟至7/26共計超過一萬名的火炬手，除了Jin也有多位名人一同參與這盛大的活動，像是：趙露思、湯唯等，早先也都完成傳遞聖火，聖火的傳遞最後將於投卡德侯花園體育場上點燃奧運主火炬，正式為2024巴黎奧運拉開序幕。