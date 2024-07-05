「宮廟屯彈藥」人民成砲灰？郭正亮揭賴清德目的：將台灣推向戰爭
苗栗縣多間宮廟日前接獲苗栗縣後備指揮部要求，協助簽訂「彈藥預屯點支援協定書」公文，內容提及預期戰爭前，需要將彈藥運往宮廟內部空地。前立委郭正亮對此表示，總統賴清德上任後，已經發生太多不合理的事，讓人懷疑他是為了將台灣推向戰爭邊緣，試圖激化支持者。
記者莊蕙如／台北報導
苗栗縣後備指揮部日前發公文給苗栗縣各宮廟，主旨為「函請宮廟協助簽訂彈藥預屯點支援協定書」，指稱從今年6月1日起，預期戰爭衝突前，將由新社分庫前運至宮廟內部空地，以利後備旅部隊彈藥補充使用，持續部隊戰力發揮，結果引發地方抗議。
對此，郭正亮在網路節目中提出，隨意徵用台灣傳統宮廟，卻不找基督教會、天主教會，或是清真寺，「是不是有宗教歧視？」此外，若真有存放彈藥的需求，就應老老實實建設符合國防標準的彈藥庫。
郭正亮提到，根據日內瓦公約，有關人類住所與文化精神指標處，都被視為非軍事目標，戰爭時不可攻擊，如果弄得軍民不分，導致文化場所成為軍事目標，到時候日內瓦公約都保護不了我們，「是要人民當炮灰嗎？」
郭正亮直言，賴清德執政後已經發生太多不合理的事，更有傳言指出，賴清德為了扭轉自己只有40%的得票率，不惜把台灣推向戰爭邊緣，以激化綠營的死忠支持者，「雖然不希望是真的，但在賴清德執政下的台灣確實不容樂觀。」