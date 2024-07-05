全台50家吃到飽餐廳7月優惠！每人399元起吃到　最殺「買一送一」

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即日起至8月31日推出「仲夏居酒屋」活動，自助餐檯上將有高檔的豪華海鮮丼、和牛漢堡排，以及炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等頂級下酒菜，且週一至週四晚間八點後(晚晚餐時段）於栢麗廳用餐可享買一送一優惠(服務費無折扣)。另於官網（按此）也有推出線上旅展，最低有64折優惠。
📍晶華酒店集團「泰市場」與「故宮晶華」
即日起於官網（按此）推出線上旅展，泰市場推出平日午晚餐雙人優惠券、泰市場平日午晚餐四人優惠券等，最低下殺到6.8折。故宮晶華也有平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人或四人優惠券，最低下殺到5.7折。
📍台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳
即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，菜色強打「主廚威靈頓牛排」與「松葉蟹美式海鮮桶」，都能無限量享用，且7月31日前凡兩人同行用餐，憑身分證數字集滿4個「7」即享77折優惠，每人餐價折扣後940元起。
📍台北六福萬怡酒店「敘日餐廳」
即日起至7月31日推出「樂齡優惠加碼活動」，凡滿55歲(含)以上民眾，不分平假日的午、晚餐均可享75折優惠，同行者則85折，可暢吃北海道生食級干貝、燒烤牡蠣、牛排，假日另有松葉蟹腳、醋蔥漬生蠔等，並可以優惠加購價19元買六福皇宮頤園酸梅湯乙瓶，加購第2瓶則9元。
📍台北喜來登大飯店「十二廚自助餐廳」
即日起至8月31日推出「澎湖海鮮季」，澎湖特產野生白鬚蝦、多汁鮮蚵、澎湖冰卷、肥美沙公、沙母等20種海鮮直送餐桌，還有超人氣「松葉蟹腳吃到飽」，另甜點檯也推出夏日芒果季等。7月21日前於台北喜來登於官網推出夏季旅展優惠，自助餐券最低82折起，可事先購買餐券搭配使用更划算。
📍台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐
天成飯店集團將於7月9日至8月5日18:00止，推出線上旅展優惠，台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐平均每客只要780元起，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券乙套5張3,900元，下殺7.9折，提供無國界的自助美饌，融合中華、日本與東南亞料理等。
📍台北福華飯店「彩虹座自助餐」
台北福華飯店因應夏季旅展而推出線上旅展優惠，即日起至8月底，共有「彩虹座通用自助餐券」每張1,450元、「彩虹座午/晚餐套票」每套1萬4000元（10張另贈1張）和「彩虹座下午茶套票」每套9000元（10張另贈1張）三種方案選擇。
彩虹座自助餐廳即日起以2024夏季國際重點賽事為發想，端出以參與賽事的各個國家為概念「環歐瘋美食」的特色料理，包含伊比利亞火腿、義大利海鮮麵及地中海風味海鮮桶等，其中「西班牙現切伊比利亞火腿」嚴選熟成至少24個月的伊比利亞火腿，另還有費工耗時的「威靈頓牛排」。
📍墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」
即日起至20
📍馬辣集團7大品牌約30家
集結旗下7大品牌推出，7月升級活動將於自7月1日至7月30日推出，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡／護照號碼含「527」任2碼（可重複，例如22、55），只要提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有以下優惠。
馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌即可XXL東石大蛤吃到飽。
新馬辣經典麻辣鍋：選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」方案，全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。
新馬辣經典麻辣鍋Plus+：選擇「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」方案，全桌可享「北海道大帆立貝吃到飽」。
熊一燒肉：選擇「大關燒肉」或「橫綱燒肉」方案，全桌即可無限享用「美國見島和牛」。
哞哞屋和牛燒肉：選用「世界三大和牛」可享「雲林北港烏魚子吃到飽」，並加贈「BarRoyal 德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶。
夯下去和牛燒肉放題：選擇「黑毛和牛沙朗牛排放題」方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
涮樂和牛鍋物食べ放題：選擇「松阪豚和牛放題」方案，全桌每位成人贈送「炙燒焦糖鮭魚握」1貫；選擇「極上雙和牛放題」、「世界三大和牛」方案，可享「炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。
📍乾杯集團「麻辣45」
乾杯集團旗下麻辣鍋品牌「麻辣45」台中中港店轉型變身，推出乾杯旗下首家吃到飽品牌「麻辣45放題」，將於7月1日正式登場。標榜全台首創100%和牛油麻辣鍋搭配超過毛肚、黃喉、鴨腸在內的50道精選食材，每人799元起開吃，加價200元升級澳洲和牛無限吃、加250元升級A5級日本和牛無限吃，另還有199元酒/飲品喝到飽的選擇，開幕再加碼優惠活動送海鮮。
📍漢來美食「漢來海港餐廳」
全台有7家分店的漢來海港餐廳，主打多樣化豐富海鮮料理，並規劃九大主題餐區，菜色近200道，一直都是人氣吃到飽餐廳，一位難求。現推出漢來「美牛狂歡節」活動，於午、晚餐針對不同部位的美國牛肉推出四款主題菜色，分別是：爐烤肋眼牛排、奶油蒜香牛小排、炙燒松露菲瑞握壽司和鄉村羅宋湯。
另有「晚鳥優惠」被挖出，只要晚上19:30後進場，享有原餐價8折優惠，即晚餐原價為1090元＋10%（台北店為1180元＋10%），打8折後再加上原本餐價的10%後，每人餐價只要981元。
📍亞尼克
5月首度祭出「生乳捲吃到飽」的亞尼克好評再度加碼！7月一次在北中南3大門市開跑「生乳捲吃到飽2.0」，官網開搶「399元（含乙杯100元以下飲品任選，可補差額升級）」，可爽吃招牌生乳捲、美式派塔、暢銷切片蛋糕等，超過20款甜點及伴手禮吃到飽；7月搶先開吃季節限定「新鮮芒果生乳捲」、8月則有「白葡萄生乳捲」通通無限享用。此次集結北中南3大門市，「生乳捲吃到飽399元」將爽吃到9月30日。
全台限定三大門市：
新北市「永和中正門市」：每週一至週四14:00-15:30，限時90分鐘；每日限量10個名額
台中旗艦門市：每週六及週日14:00-15:30，限時90分鐘；每日限量20個名額
高雄旗艦門市：每週六及週日14:00-15:30，限時90分鐘；每日限量20個名額
限官網購買；活動不用紙本票券，當日前往結帳櫃檯告知訂購人姓名&電話進行報到
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！