扣船案恐重演？郭正亮爆「兩岸沒感情就法律說話」：管碧玲很可憐
澎湖漁船大進滿88號2日晚間在金門東北外海作業時，遭2艘大陸海警船強行登檢後帶回福建圍頭港。海洋委員會主委管碧玲3日回應，未來陸委會、漁業署將透由兩岸溝通，希望陸方依程序儘速放船放人。對此，前立委郭正亮昨（4）日就表示，「有時候我看管碧玲都覺得很可憐，兩岸沒有信任、感情，都要憑事實、法理來說話，大陸就用實力來執法，未來還會有更多。」
記者莊蕙如／台北報導
郭正亮昨日在政論節目中表示，「兩岸是這樣，如果感情不錯、有信任，基本上中國大陸就是可以比較寬鬆，就比較沒有在執法。」
郭正亮也提到，「2003兩岸劃界捕魚就開始了，這道2024大陸只扣了17艘船，而且2天之內就放掉了，表示沒有認真在抓，那為什麼能這樣，因為他們覺得兩岸情感不錯，加上要統一你，就給你一點好處。」
郭正亮接著說，「民進黨上來之後，一切沒有什麼感情基礎了，一且就憑事實、法理論證，那就是看彼此實力有多大，當你要用事實、實力說話，就要問你有什麼實力？好比說無人機飛到上空，為什麼不把他打下來？難道你沒有干擾槍嗎？這就是實力問題。」
郭正亮最後也提到，「有時候我看管碧玲都覺得很可憐，兩岸沒有信任、感情，都要憑事實、法理來說話，大陸就用實力來執法，未來還會有更多。」