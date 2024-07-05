祖克柏「乘風破浪」賀美國國慶！48萬人狂讚 驚問：是AI生成的嗎
▲祖克柏分享了一支穿著西裝衝浪的影片，慶祝美國國慶。（圖／翻攝自祖克柏IG）
國際中心
徐筱晴／綜合報導
2024-07-05 12:34:52
美國國慶到來，臉書創辦人、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在社群平台上上傳了一段「乘風破浪」的影片來慶祝，影片中可以看到，祖克柏穿著西裝，手拿啤酒跟國旗，在海岸邊衝浪。雖然祖克柏在2021年也上傳過類似影片慶祝美國國慶，但這次重用「老梗」，仍有不少網友大讚擺脫宅男氣質的祖克柏，截至台灣時間5日早上10點，已有48萬人按讚。
綜合《福斯新聞》等外媒報導，7月4日是美國國慶日「美國獨立日」，而祖克柏為了慶祝，在Instagram上傳了一段影片，裡頭顯示祖克柏戴著眼鏡、穿著黑色西裝，單手拿著啤酒罐，另一隻手則舉著美國國旗，在夏威夷海岸邊衝浪，影片的背景音樂是美國歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）1984年推出的經典名曲〈Born in the U.S.A〉。在上傳影片的同時，祖克柏還在貼文中寫了「生日快樂，美國。」並附上一個美國國旗的表情符號。
《商業內幕》表示，祖克柏又「回來衝浪」了，且沒有忘記佩戴他的項鍊跟Meta最新產品Ray-Ban Meta智慧眼鏡。近年來祖克柏極力擺脫宅男形象，靠著蓄鬍留長髮、戴上項鍊、練柔術，塑造出有趣、平易近人的新面貌。
祖克柏於2021年美國國慶時，也上傳過一支衝浪影片慶祝，但當時並未受到好評，還有媒體直接用「讓美國再次詭異。」（Make America Weird Again），來形容祖克柏在影片怪異的表現。
不過這次新版本普遍受到好評，截至台灣時間5日早上10點，已有48萬人按讚；目前觀看次數也已經突破650萬次。不少網友連連詢問「這是AI嗎」，也有網友斷言「這不是AI」，有網友打趣道「當會議跟晚餐在5點結束，但6點要開始衝浪」，還有網友「我不討厭這樣的他」、「他這樣真的很酷」。 ▲祖克柏2021年美國國慶也分享過衝浪影片，但被網友批評。（圖／翻攝自祖克柏IG）
《彭博億萬富豪指數》顯示，截至4日，祖克柏以1810億美元的身價名列全球第4大富豪。受惠於公司股票表現，他的淨資產自1月1日以來又增加531億美元。Meta股價自1月以來上漲近50%。他們積極轉向發展人工智慧業務之際，仍繼續主導數位廣告市場。