眼鏡業產值346億元創高　這國家最愛台灣隱形眼鏡、出口佔比逾5成

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統計處指出，今年景氣緩步復甦，眼鏡業各產品訂單接續回流，1到4月產值成長22.6%，表現亮眼。又以其他鏡類及零配件成長超過2成貢獻最大。
若分析眼鏡業主要產品變動，隱形眼鏡產值佔比約5成，為最大宗，疫情影響逐漸淡化，也使外出配戴隱形眼鏡需求回溫，加上業者研發新產品，2021年到2022年連續2年正成長，尤其是2022年產值創歷年新高達189億元、年增15.3%。2023年則受市場消費力不足、同業價格競爭、配合客戶端降低備貨量等影響，產值下滑到186億元，但今年隨2大出口市場日本、中國、香港需求回升，1到4月產值63億元，年增12.3%。
一般眼鏡及太陽眼鏡則是受通膨環境拖累，歐美客戶持續消化庫存，2022年到2023年產值連續2年負成長，今年隨著歐美夏季訂單回流，1到4月產值11億元，年增14.1％。其他鏡類及零配件，如矯正眼鏡片、護目眼鏡、其他眼鏡及零配件等，疫情間帶動護目產品需求大增，年增24.5%，但疫情趨緩相關用品需求減少，2021年、2022年產值分別下滑3.6%、12.3%。去年因各品牌、通路客戶庫存逐步去化，產值回升到124億元、年增10%。今年1到4月隨著景氣逐步回溫，歐美訂單回流，產值41億元、年增25.8%。
統計處表示，我國眼鏡業以日本為最大出口市場，其次是美國。今年1到5月出口到日本的產值達1.28億美元，佔52.6%，主要應與隱形眼鏡推陳出新，透過自有品牌行銷海外，深受日本喜愛有關。美國則是9700萬美元、佔23.2%。此外，直接外銷比率約逾7成，根據海關出口統計，今年1到5月我國眼鏡業出口金額4.2億美元，年增9%，隱形眼鏡占52.6%居大宗。