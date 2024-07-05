獨家／蘿拉AB合約恐犯詐欺罪 律師「3點建議」給雇主蔡阿嘎
知名YouTuber蔡阿嘎昨（4）日影片揭露開除員工蘿拉原因，指出蘿拉捏造AB合約，不法所得累積高達8位數。《NOWnews今日新聞》請教陳建佑律師對本事件的法律看法，他表示，員工利用「AB合約」向其他公司請款，可能會涉及「詐欺罪、業務侵占罪、偽造文書罪」，至於雇主若明知或放任員工的行為，也可能需負刑事或民事責任。
記者林奕如／台北報導
蔡阿嘎影片中指出，前員工蘿拉自行製作「AB合約」，1份A合約簽在自家公司，接著又透過另1家公司做出B合約，並用B公司簽的合約發票去欺騙廠商請款，而這些錢都在蘿拉口袋。蘿拉也會向廠商索要「蔡阿嘎肖像授權費」，但對蔡阿嘎則說廠商覺得效果很好，所以免費給他們使用，大玩雙面手法。此外，蘿拉曾經私自向廠商索取6位數的公關品，公司都不知情。
陳建佑律師表示，員工利用「AB合約」向其他公司請款，其行為可能涉及「詐欺罪」員工以虛偽或誇大不實之事實，騙取他人財物、涉及「業務侵占罪」員工利用職務機會，侵占雇主交付保管之財物（也可能涉及背信罪），以及涉及「偽造文書罪」員工偽造文書，以供詐欺或其他犯罪之用。
至於雇主是否也有責任，則需視具體情況而定。如果雇主明知員工利用「AB合約」向其他公司請款，仍予以放任，則可能構成共犯或幫助犯。此外，如果雇主未對員工進行適當的監督或管理，導致員工有機會利用職務機會犯罪，雇主也可能因疏於管理而負民事責任。
從蔡阿嘎這個案例，綜合上述案例，可知員工利用「AB合約」向其他公司請款，其行為可能涉及多項刑責。雇主若明知或放任員工的行為，也可能需負刑事或民事責任。因此，雇主應對員工進行適當的監督或管理，以避免員工利用職務機會犯罪。
陳建佑律師有3點建議，可供雇主參考，第一點建立健全的內部控制制度，並定期稽核員工的工作狀況，第二點對員工進行防貪教育，提高員工的法律意識，最後第三點建立員工舉報制度，鼓勵員工舉報不法行為。
此外，雇主亦應注意，若發現員工有利用「AB合約」向其他公司請款的跡象，應立即調查並採取必要措施，以避免自身權益受損。