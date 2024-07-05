許光漢參演韓劇《無路可走》7月31日Disney+播出！卡司資訊一次看
韓劇《無路可走：輪盤賭》今（5）日宣布將於7月31日起，每週三在Disney+播出2集，主視覺海報也出爐，8位重量級台、韓卡司：趙鎮雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、許光漢、李光洙、金聖喆劇中飾演背景各異的平民，邀請觀眾一起尋找答案。
記者陳雅蘭／綜合報導
《無路可走：輪盤賭》講述名叫金國浩（劉宰明 飾）的罪犯，因為一系列令人髮指的罪行成了被全韓國唾棄、憎恨的人，他在服刑13年後被假釋出獄，對金國浩感到憤怒的一位神祕人，祭出200億韓元（約4.7億台幣）的懸賞金，給任何能找到並殺死金國浩的人。隨著追殺金國浩的人越來越多，金國浩被迫將性命寄託給奉命保護自己的刑警白仲植（趙鎮雄 飾）以求生存。
除了國民獵殺金國浩，也有人雇用殺手「Mr. Smile」幫忙，而「Mr. Smile」由許光漢飾演，劇中他是一名台韓混血的殺手，預告中他「面帶微笑」手持狙擊槍、手槍，穿上防護套裝扛走關鍵人物的場面，令不少韓國網友震驚，紛紛表示：「我滿期待他演反派的！」
由製作公司Studio X+U打造，李秀珍擔任編劇，崔國熙和李河斌執導，並找來趙震雄飾演刑警白仲植、劉宰明飾演罪犯金國浩、金武烈飾演李尚奉、廉晶雅飾演安明自、成愉頻飾演徐東河、許光漢飾演微笑先生（Mr. Smile）、李光洙飾演尹暢才、金聖喆則飾演蒙面男子成俊宇。