具教煥跟劉在錫吐心聲：我好喜歡台灣！「理由」讓李帝勳點頭認同

許光漢參演韓劇《無路可走》7月31日Disney+播出！卡司資訊一次看

▲趙鎮雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、許光漢、李光洙、金聖喆8位主演的韓劇《無路可走：輪盤賭》確定7月31日在Disney+上線。（圖／Disney+）
▲趙鎮雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、許光漢、李光洙、金聖喆8位主演的韓劇《無路可走：輪盤賭》確定7月31日在Disney+上線。（圖／Disney+）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《無路可走：輪盤賭》今（5）日宣布將於7月31日起，每週三在Disney+播出2集，主視覺海報也出爐，8位重量級台、韓卡司：趙鎮雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、許光漢、李光洙、金聖喆劇中飾演背景各異的平民，邀請觀眾一起尋找答案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《無路可走：輪盤賭》以懸賞200億韓元邀請全民追殺罪犯為主軸。（圖／Disney+）
▲《無路可走：輪盤賭》以懸賞200億韓元邀請全民追殺罪犯為主軸。（圖／Disney+）
《無路可走：輪盤賭》講述名叫金國浩（劉宰明 飾）的罪犯，因為一系列令人髮指的罪行成了被全韓國唾棄、憎恨的人，他在服刑13年後被假釋出獄，對金國浩感到憤怒的一位神祕人，祭出200億韓元（約4.7億台幣）的懸賞金，給任何能找到並殺死金國浩的人。隨著追殺金國浩的人越來越多，金國浩被迫將性命寄託給奉命保護自己的刑警白仲植（趙鎮雄 飾）以求生存。

除了國民獵殺金國浩，也有人雇用殺手「Mr. Smile」幫忙，而「Mr. Smile」由許光漢飾演，劇中他是一名台韓混血的殺手，預告中他「面帶微笑」手持狙擊槍、手槍，穿上防護套裝扛走關鍵人物的場面，令不少韓國網友震驚，紛紛表示：「我滿期待他演反派的！」

由製作公司Studio X+U打造，李秀珍擔任編劇，崔國熙和李河斌執導，並找來趙震雄飾演刑警白仲植、劉宰明飾演罪犯金國浩、金武烈飾演李尚奉、廉晶雅飾演安明自、成愉頻飾演徐東河、許光漢飾演微笑先生（Mr. Smile）、李光洙飾演尹暢才、金聖喆則飾演蒙面男子成俊宇。

▲許光漢首度飾演反派，殺手模樣令觀眾著迷。（圖／X+U series IG）
▲許光漢首度飾演反派，殺手模樣意外令觀眾著迷。（圖／X+U series IG）

許光漢主演韓劇《無路可逃》59秒搶看！微笑獵殺劉宰明　觀眾瘋掉

鄭人碩「親兒子」露臉了！竟當眾洗臉爸爸：許光漢很帥

柯震東想找「許光漢、王淨」養他！不懂年輕人：認愛另一半好難

南韓影后巧遇許光漢卻嚇跑！男神「還原後台真相」曝2部戲新進度

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載