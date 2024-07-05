日本機場塞爆了！入境「通關等2小時」　達人5建議：避開晚上航班

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飛日本被入境隊伍嚇壞！台人曝暑假驚人旅客潮
近期有民眾在「日本自由行討論區」社團中分享，暑假後飛往東京旅遊，結果晚間8時5分抵達成田機場，等待入境的人潮仍舊大排長龍，目測至少還有一千人在等待，最終一行人在10時50分出關，導致後續行程超趕，差點搭不上末班車，因此建議其他乘客做好準備。
此外，也有其他旅客表示，「我也是晚上8點05分到達成田，排了3個小時，11點才出關。臨時包車到市區，貴呀」、「暑假要飛早上的...比較有活路」、「暑假晚上的班機真的會很緊張」。
日本機場人潮爆滿？達人曝避險5建議
最近日本機場人潮爆滿話題，引發旅客關注。旅日達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」粉專上分享了5個避險建議，幫助大家順利通關，避免不必要的麻煩。
1. 避免訂晚班入境航班
成田機場的大眾交通工具末班車大約在晚上11點。如果航班在晚上7點後降落，可能會遇到交通工具已停運的情況。因此，建議選擇較早的航班，以免因交通不便而受困。
2. 準備好 Visit Japan Web 的 QR Code
每個家庭成員，包括小孩，都需要擁有自己的 Visit Japan Web QR Code。這些QR Code可以使用同一個帳號生成，確保通關順利。
3. 預先填寫海關申報表
在飛機上索取並填寫紙本海關申報表。這樣可以根據現場情況選擇最快的通關方式，提高效率。
4. 考慮好接送問題或住宿
如果選擇晚班航班，擔心趕不上大眾交通工具，可以預訂機場接送服務，或直接預訂機場附近的住宿。司機會等候你的到來，確保安全順利到達目的地。
5. 提前上廁所
下機後若看到通關人潮眾多，需要排長隊時，記得先上廁所，以應對長時間的等待。