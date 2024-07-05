冷氣太髒不涼「一堆人愛買噴霧」！真相老闆敢說了：同行隱藏秘密

日本機場塞爆了！入境「通關等2小時」　達人5建議：避開晚上航班

▲隨著暑假出遊旺季到來，再加上日幣持續創下史上最甜匯率，也讓大批旅客擠爆日本機場，許多台灣旅客回報近期成田機場通關要等上2小時左右。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著暑假出遊旺季到來，再加上日幣持續創下史上最甜匯率，也讓大批旅客擠爆日本機場，許多台灣旅客回報近期成田機場通關要等上2小時左右。（圖／美聯社／達志影像）

記者潘毅／綜合報導

隨著暑假出遊旺季到來，再加上日幣持續創下史上最甜匯率，也讓大批旅客擠爆日本機場，許多台灣旅客回報近期成田機場通關要等上2小時左右。對此，日本旅遊達人林氏璧也提醒，列出近期前往日本的「5大建議」，並盡可能不要訂晚班入境的航班，詳細原因也曝光了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／翻攝自成田空港 Narita Airport臉書）
▲日本成田機場近期入關等待人潮大爆滿。（圖／翻攝自成田空港 Narita Airport臉書）

飛日本被入境隊伍嚇壞！台人曝暑假驚人旅客潮

近期有民眾在「日本自由行討論區」社團中分享，暑假後飛往東京旅遊，結果晚間8時5分抵達成田機場，等待入境的人潮仍舊大排長龍，目測至少還有一千人在等待，最終一行人在10時50分出關，導致後續行程超趕，差點搭不上末班車，因此建議其他乘客做好準備。

此外，也有其他旅客表示，「我也是晚上8點05分到達成田，排了3個小時，11點才出關。臨時包車到市區，貴呀」、「暑假要飛早上的...比較有活路」、「暑假晚上的班機真的會很緊張」。

▲從衛星地圖也可看到成田機場內有住戶，跑道都繞道而行。（圖／Google Maps）
▲成田機場內有住戶，從1978年啟用以來就有11點後禁飛的「宵禁」，連跑道都繞道而行。（圖／Google Maps）

日本機場人潮爆滿？達人曝避險5建議

最近日本機場人潮爆滿話題，引發旅客關注。旅日達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」粉專上分享了5個避險建議，幫助大家順利通關，避免不必要的麻煩。

1. 避免訂晚班入境航班
成田機場的大眾交通工具末班車大約在晚上11點。如果航班在晚上7點後降落，可能會遇到交通工具已停運的情況。因此，建議選擇較早的航班，以免因交通不便而受困。

2. 準備好 Visit Japan Web 的 QR Code
每個家庭成員，包括小孩，都需要擁有自己的 Visit Japan Web QR Code。這些QR Code可以使用同一個帳號生成，確保通關順利。

3. 預先填寫海關申報表
在飛機上索取並填寫紙本海關申報表。這樣可以根據現場情況選擇最快的通關方式，提高效率。

4. 考慮好接送問題或住宿
如果選擇晚班航班，擔心趕不上大眾交通工具，可以預訂機場接送服務，或直接預訂機場附近的住宿。司機會等候你的到來，確保安全順利到達目的地。

5. 提前上廁所
下機後若看到通關人潮眾多，需要排長隊時，記得先上廁所，以應對長時間的等待。

一卡通「魔杖造型卡」登場！化身哈利波特進月台　粉絲求：別限量

Ray在美國紅翻了！AAU聯盟化身林書豪　「單打超秀」滿場粉絲尖叫

北捷搭到淡水「驚醒在象山」！他刷不出站　站務員嚇：搭了5小時

北市動物園110周年辦園區內路跑！開放「隱藏道路」爽看野生動物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選