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她狂搭北捷「票卡進帳342元」！短途通勤族認了：比1200月票好用

▲有民眾上個月自己狂搭北捷，月初發現票卡「進帳342元」，顯示為「回饋金」，才得知原來北捷有「常客優惠方案」。（圖／翻攝爆廢公社）
▲有民眾上個月自己狂搭北捷，月初發現票卡「進帳342元」，顯示為「回饋金」，才得知原來北捷有「常客優惠方案」。（圖／翻攝爆廢公社）

記者潘毅／綜合報導

台北捷運是雙北首都圈重要的大眾運輸工具，許多人上班、出遊都會搭乘到，近期就有民眾表示，上個月自己狂搭北捷，月初發現票卡竟「進帳342元」，一看顯示為「回饋金」，才得知原來北捷有「常客優惠方案」，貼文也引發許多通勤族討論。對此，《NOWnews今日新聞》也整理出北北基桃1200元月票與北捷「常客優惠方案」各自優勢與試用情境。

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▲臺北捷運平均日運量超過200萬人次，早已成為雙北民眾通勤往來日常所需。（圖／臺北捷運公司）
▲臺北捷運平均日運量超過200萬人次，早已成為雙北民眾通勤往來日常所需。（圖／臺北捷運公司）
北捷常客才知道！她月初收到「回饋金」超驚喜

一位民眾在臉書「爆廢公社」上發文分享喜悅，因為自己上個月開始搭捷運次數突然變多，結果7月1日那天，突然發現明明還沒儲值，卡裡面的錢卻突然變多了，仔細一查才發現，竟然有342元入帳，並顯示為「捷運回饋金」。

當事人隨後上網查詢，才得知原來在2020年起，台北捷運就將「電子票證 8 折優惠」改為「常客優惠方案」，旅客只要持同一張票卡搭乘捷運，回饋金就會自動累計、計算及加值，有效期限為1年。現金回饋比例則是搭乘超過11次，就會漸進式增加，超過51次則高達30%，也就是7折回饋。

這樣的優惠也讓她忍不住驚呼，「一直想說怎麼錢變多了，只有我現在才知道嗎？」其他通勤族也紛紛回應，「常客才看能看到數字」、「我都用常客優惠，對我來說比1200月票划算，回饋金還可以去超商買東西」。

▲北捷常客優惠回饋比例。（圖／台北捷運公司）
▲北捷常客優惠回饋比例。（圖／台北捷運公司）

「北北基桃1200元通勤月票」VS「北捷常客優惠」

北北基桃1200元通勤月票
啟用時間：2023年7月起
適用範圍：30天內不限次數搭乘北捷、台鐵、機場捷運、Ubike、國道客運、公車、輕軌等
適用族群：時常外出、跨縣市旅遊的民眾，或長途通勤族

▲TPASS通勤月票。（圖/交通部提供）
▲TPASS通勤月票。（圖/交通部提供）
北捷常客優惠
啟用時間：2020年上線
優惠內容：當月搭乘超過11次後，次月回饋金自動加值，回饋金可用於捷運搭乘及小額消費
適用族群：短程捷運通勤族

▲每個月搭乘北捷次數超過 40 次，單次票價超過 40 元以上的通勤族，建議購買 1200元通勤月票會省更多。
▲過去台北捷運月票還是1280元時，北捷就曾經算過常客優惠與月票的對比，而北北基月票與台北捷運月票只相差80元，可記為來回一趟車資。（圖／台北捷運公司）

優惠計算
假設上班族小明每月上班只搭捷運，工作天數平均21天，上下班通勤次數為42次，單趟車資40元。使用常客優惠，費用為(40*42=1680)元，常客優惠75折後車資為1260元，比起1200月票多花60元。

因此，每月搭乘北捷次數超過40次，單次票價超過40元的通勤族，會建議購買1200元通勤月票更省錢。但單程車資在40元以下、搭乘次數未達40次的通勤族，使用「常客優惠」更划算，且零用金更靈活。


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