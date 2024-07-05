拆樑行動提前10天完成？中選會列韓國瑜罷免先例：無差別待遇
公民團體「山海公民拆樑行動」預定今（5）日下午送交二階連署書。基隆市選委會昨日指出，依規定應在40天內查對連署人名冊，但中選會卻要求提前在30天內完成。對此中選會舉前高雄市長韓國瑜、前立委陳柏惟及前立委林昶佐3個例子，強調歷年過往各選委會辦理此類選務均依法辦理，並不會有任何差別待遇。
記者莊蕙如／台北報導
中選會今日上午表示，依公職人員選舉罷免法規定，若選舉委員會收到罷免立法委員、直轄市議員、直轄市長、縣市長罷免案連署人名冊後，應於40日內查對連署人名冊問題。
中選會說明，經查此類選務事項，公職人員選舉罷免法已就相關規定明載，歷年過往各選委會辦理此類選務均依法辦理，並不會有任何差別待遇。歷年各罷免案的連署人名冊查對，地方選委會在收到罷免案連署人名冊後，即須依法進行查對，並將查對結果函報上級的主管選委會。
中選會指出，主管選委會如中選會在連署人名冊查對期限內，如因查對有連署人數不合門檻規定者，則依法通知領銜人補提；反之，連署人數已合於規定門檻者，則依法宣告罷免案成立。這類選務是依法辦理，有許多前例可參考。
中選會說，如果有此類選務，選務機關依法循例辦理，不會有任何差別待遇，無論是中央選舉委員或地方選委會一定依法辦理，且中選會與各地辦理程序暨標準均相同。