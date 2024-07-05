金塊對交易來威少感興趣！Jokic也力薦　他適合Bruce Brown的定位

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早先就已經有媒體報導過Jokic正推動讓Westbrook加入球隊，而雙方之間的合作似乎越來越有譜，其中一個重要原因是威少在市場上並沒有吸引太多球隊注意，另外快艇在有了Kevin Porter Jr. 和Kris Dunn之後，也無意讓他回歸。
Westbrook上賽季場均11.1分5.0籃板4.5助攻，擔任James Harden的替補，在如今的聯盟之中，他越來越顯得格格不入。不過在一些組成特別的球隊之中，他或許能用低價合約產生意想不到的價值。
金塊由於擁有Jokic這樣一名進攻端的全才，中鋒可以拉出來、給予內線更多衝擊空間，因此可以讓Aaron Gordon和Christian Braun、Peyton Watson等一眾投籃偏弱的球員在場上發揮自己的長才。
Westbrook若加入 Bruce Brown的定位可參考
已經離隊的金塊冠軍功臣Bruce Brown，可能是Westbrook未來若加入球隊的模板，前者是一名出色的運動型後衛，可以打多個位置，擔任組織者、切入製造機會和空切攻擊籃框，他生涯三分球命中率僅有33.7%，
本季少了Brown，金塊明顯在輪換上有些捉襟見肘，季後賽這樣的問題也更加明顯，最終在和明尼蘇達灰狼那一個勢均力敵的系列賽中於搶七落敗，衛冕失敗。
金塊今年夏天又走了Kentavious Caldwell-Pope這樣一名主力球員，球隊也需要添補其他戰力，若他們有意讓Braun接先發，Westbrook有可能直接成為後場第一替補選擇。