「立委包藏禍心！」　黃捷列4點示警：引中資條例通過金馬將淪陷

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對此，黃捷在社群網站上指出，國民黨的「離島建設條例」在院會被退回，但不排除會重新提出，需要大家繼續監督，她請公程會提供近五年離島已決標的工程列表，內容令人不寒而慄。
黃捷進一步指出，提案若通過，中國廠商可跟台灣廠商競爭，還可繞過既有法規的限制，承攬含「重大國安敏感資訊」的建設。
黃捷提到，台海若發生戰爭，離島首當其衝，因此國防建設特別多。她整理以下四點內容：第一，民國112、113年截至目前決標的工程，總價值有上百億，未來中國廠商便可從中獲取利益；第二，過去五年在離島工程標案，有142件涉及「國家安全」，將近9成都由國防部發包。
黃捷接續說，第三點，142件中，有些是「發生地點」較敏感，例：憲兵隊宿舍整修、海軍司令部庫房的防水作業等；第四，另有些是「業務性質本身」涉及大量敏感資訊，例：航空站門禁系統汰換、金門大橋交控系統等。
「一旦這法案通過，幾乎可宣告金門馬祖淪陷！」黃捷強調，這絕不是陳玉珍所說的「我們是井底之蛙、跟不上進步」，或陳雪生稱「離島缺工缺料」的問題而已，若真心想幫助離島，應更仔細研擬，「金門馬祖是邊界的前線，請國民黨務必三思，不要再提出危及台灣國安、毫不設防的提案」。