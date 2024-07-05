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「立委包藏禍心！」　黃捷列4點示警：引中資條例通過金馬將淪陷

▲離島建設條例被退回，民進黨立委黃捷諷刺，「金馬立委包藏禍心，連自己人都不挺」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.03）
▲離島建設條例被退回，民進黨立委黃捷諷刺，「金馬立委包藏禍心，連自己人都不挺」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.03）

記者陳佩君／台北報導

國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案修正離島建設條例增訂第7條之1條文，主張引進中資參與離島重大公共工程，該案列入今（5）日立法院會報告事項進行處理時，民進黨團提議退回程序委員會，現場無異議，立法院長韓國瑜裁示退回。對此，民進黨立委黃捷諷刺，「金馬立委包藏禍心，連自己人都不挺」，呼籲國民黨務必三思，不要再提出危及台灣國安、毫不設防的提案。

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國民黨連江縣立委陳雪生、金門縣立委陳玉珍等人的提案，包括主張開放大陸地區廠商可參與政府在離島主辦的重大建設投資計畫，所需機具、技術及操作人力，得自大陸地區輸入；該案被列入今天立法院會報告事項，民進黨團提議退回程序委員會，現場沒異議，韓國瑜裁示退回。

對此，黃捷在社群網站上指出，國民黨的「離島建設條例」在院會被退回，但不排除會重新提出，需要大家繼續監督，她請公程會提供近五年離島已決標的工程列表，內容令人不寒而慄。

黃捷進一步指出，提案若通過，中國廠商可跟台灣廠商競爭，還可繞過既有法規的限制，承攬含「重大國安敏感資訊」的建設。

黃捷提到，台海若發生戰爭，離島首當其衝，因此國防建設特別多。她整理以下四點內容：第一，民國112、113年截至目前決標的工程，總價值有上百億，未來中國廠商便可從中獲取利益；第二，過去五年在離島工程標案，有142件涉及「國家安全」，將近9成都由國防部發包。

黃捷接續說，第三點，142件中，有些是「發生地點」較敏感，例：憲兵隊宿舍整修、海軍司令部庫房的防水作業等；第四，另有些是「業務性質本身」涉及大量敏感資訊，例：航空站門禁系統汰換、金門大橋交控系統等。

「一旦這法案通過，幾乎可宣告金門馬祖淪陷！」黃捷強調，這絕不是陳玉珍所說的「我們是井底之蛙、跟不上進步」，或陳雪生稱「離島缺工缺料」的問題而已，若真心想幫助離島，應更仔細研擬，「金門馬祖是邊界的前線，請國民黨務必三思，不要再提出危及台灣國安、毫不設防的提案」。

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