41歲張鈞甯遭酸「老了沒人要」不忍了！長文高EQ全面反擊完勝
今年41歲的演員張鈞甯，出道以來一直保有亮麗外型，向來都是演藝圈內的氣質女星代表；想不到，她最近在社群媒體上分享自拍美照，卻有中國大陸網友惡意留言：「老的沒人要了！」極端的言論，令張鈞甯忍不住親自留言回應，直言人都會老，與結婚不結婚沒有關係，最重要的是知道自己要什麼，展現高EQ情商。
記者黃雅琪／綜合報導
柯汶利執導、編劇的全新電影《默殺》，集結王傳君、張鈞甯、吳鎮宇領銜主演，蔡明、金士傑特別演出；本片7月3日在中國大陸上映，張鈞甯力挺男友柯汶利，在微博上積極宣傳，昨（4）日發布自拍照開心寫下：「感謝昨天大家用花海支持《默殺》上映！！！」
照片中，張鈞甯身穿全身黑裝扮，站在各界送來祝賀的花籃前開心擺拍，整個人亮麗清新、氣質脫俗；想不到，卻有中國大陸網友惡意留言說：「再不嫁，老的沒人要了！」引發網路論戰，除了粉絲們護航回嗆之外：「她獨美，謝謝你的擔心」、「鈞甯有男友好嗎！」
也釣出張鈞甯本人親自回應：「面對女性為什麼總是（問）嫁不嫁的問題呢？人都會老的，結婚會老、不結婚也會老，你也會老，不要害怕。另外有沒有人要這麼重要嗎？知道自己想要什麼，就不用擔心這個問題了。」