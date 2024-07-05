台積電力抗賣壓收在平盤、台股驚險收漲34點 漲停高達74檔創新高
台北股市今（5）日多空激戰，昨（4）日在台積電的領軍下、大漲350點，不過今日台積電熄火在平盤震盪，少了主要拉抬動力，因此大盤走勢較為溫吞，甚至是數度轉跌，尾盤在買單的挹注下，驚險翻紅、終場上漲34.06點或0.14%，收在23556.59點，續創歷史收盤新高，日K連三紅，成交量為4831.52億元。此外，台股今日收周線，本周上漲524.34點或2.28%，月K呈現紅棒。
記者陳郁柔／台北報導
大盤雖然走勢震盪，不過中小型股卻開高走高，今日有高達74檔個股亮燈漲停，創下歷史新高，因此支撐櫃買指數最高來到280.69點，終場收在相對高點280.65點，上漲3.34點或1.2%，續創24年收盤新高水準。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、矽統、長榮航、燿華、群創；今日個股成交值排行榜前五名為：台積電、中興電、矽統、鴻海、聯發科。
電子成交比重今日維持在6成以上、來到68.9%，不過電子權值股呈現熄火，權王台積電昨日大漲站上千元關卡，今日表現溫吞，今日開在平盤價位1005元，隨後空方壓力襲來、一度下跌5元來到1000元，最高一度上漲5元來到1010元，終場收在平盤價1005元，可見多空拉鉅激烈；鴻海走勢跟台積電差不多，都在平盤震盪，終場也同樣收在平盤價位214.5元；聯發科則是開高走低，最低來到1335元，終場下跌25元或1.82%，收在1350元，拖累大盤指數13點。
除了電子權值股熄火之外，今日壓盤重心還有航運股，類股指數下跌1.8%，位居類股跌幅冠軍，裕民、萬海下跌逾3%，長榮、台航、陽明下跌逾2%，華航、中櫃、新興、長榮航、志信、中航、抬驊投控、四維航下跌逾1%。
不過能支撐櫃買指數上漲逾1%的就是光電族群，多檔亮燈漲停，包括亞光、佳能、佳凌、東捷、均豪，其他也有亮眼表現，能率上漲逾6%，今國光、保勝光學、高僑上漲逾5%，中揚光、先進光、達興材料、勝品、碩和上漲逾4%。