憲法法庭10號開庭！3位訴訟代理人是誰？黃國昌：韓國瑜要嚴正

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韓國瑜也拿出預擬的協商結論，他表示，「各黨團同意由國民黨團推薦兩位、民眾黨團推薦一位擔任聲請案含暫時處分之訴訟代理人，本院機關代表也依上述比例推派委員，有關推薦專家學者擔任言詞辯論鑑定人部分，由國民黨團、民眾黨團各推薦一位，訴訟代理人名單於5日下午4點前、其他名單於8日中午12點之前送至法制局，辦理後續呈報相關事宜。」
民眾黨團今天上午召開記者會，針對憲法法庭下週進行公開準備程序，黃國昌說，司法院憲法法庭給立法院的函很奇怪，立法院作相對機關，沒有邀請立法院代表，只有訴訟代理人，完全違反過去申請釋憲以立法院作為相對人慣例。
黃國昌表示，憲法法庭號稱應該遵守正當法律程序的憲法法庭，聽審權都剝奪，這是第一點，他在黨團協商會跟韓國瑜說，站在立法院大家長，對這件事要有嚴正態度。
黃國昌續指，第二點，到今天才協商，到下周三，討論出人選還要問人家願不願意，只剩下4天可以準備，覺得律師閒閒沒事嗎？第三點，立法院作為相對人有幾個機關申請釋憲，每個機關，都可以委任律師，憲法法庭要把案子合併審，為什麼立法院的訴訟代理人只有3個？
黃國昌也提到，根據《律師法》第42條限制，「律師擔任中央或地方各級民意代表者，不得執行律師職務。」，他雖然有律師執照，但不能執行律師職務，如果親自出席，就是違法。