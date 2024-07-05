歐陽妮妮爆當奧客！她被罵「超級機車」認臉臭：為何不能有情緒？
藝人歐陽妮妮先前才剛答應男友張書豪的求婚，獲得大批粉絲熱情祝福，沒想到近日又被爆料她去玩密室逃脫時臭臉耍大牌，爆料者更形容她「超級機車」，吸引網友高度關注。而歐陽妮妮也在今（5）日針對爆料的內容給予回應，她直言店員態度並沒有很好，「我們有付錢玩，不應該硬性規定要發文打卡才能得到求救。」最後她也指出：「公眾人物也可以表達自己的情緒」，並坦言當天確實因此臉色很難看，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
近日一位網友在Threads上發文爆料，提到歐陽妮妮跟張書豪到自己上班的密室逃脫玩，原PO表示：「女方真的是那種超級機車的那種客人，我們一開始沒認出他們是誰，因為我們工作室規定要追蹤才能換求救，她直接翻白眼說不要就不要啊，憑什麼她花錢玩遊戲還要幫我們宣傳，然後開始臭臉滑手機完全不認真聽工作人員說話。」而一旁的男方則是一直哄女方，原PO心想：「是哪來的智障大小姐。」後來，原PO看後台粉絲看到藍勾勾帳號，才發現是歐陽妮妮跟張書豪。
針對網友的爆料，歐陽妮妮在5日也發文澄清，表示情況並非像爆料者所說是「用追蹤換求救」，而是每一個玩家都被要求要「打卡發文」，並需要接受檢查。歐陽妮妮認為這要求不合理，當場拒絕配合，她也強調自己跟朋友是自費參加，不應該被強制要求發文打卡才可以拿到求救。
另外，歐陽妮妮也指出：「店員在講這些話的時候態度真的沒有太好，不是說付錢最大還是幹嘛～的確當下我臉很臭，可是憑什麼遇到不合理的事情，身為公眾人物就不能有自己的情緒？自己的堅持？」
歐陽妮妮也在留言區補充說道：「認識我的人也都知道我的脾氣真的超級超級好，基本上屬於沒脾氣（除了對另一半＆娣娣會比較容易不耐煩），會讓我有情緒真的要很有事！」並透露這場密室是好玩的，自己在玩完之後也就忘了這些不愉快，不過因為工作人員的爆料，讓她又想起了此事，「真是謝謝她寫出來提醒了我呢。」