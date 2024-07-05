李玟驟逝1週年仍留「3謎團」沒解答！歌迷會今換全黑頭貼悼念

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關於李玟的死因，一開始二姊李思林透露，李玟是輕生離世的，不過後來有港媒爆出，李玟是在救護車上因為嘔吐物窒息而亡，李思林則回應，當時妹妹確實有吐，但確切原因要等法醫公布。當時為了徹查李玟離世原因，李玟家人也委託律師去信香港的「死因裁判庭」進行調查，也做了屍檢才將李玟下葬。
事後李思林表示，屍檢報告需要等1個月才會出來，不過至今都沒有公開李玟真正的死因，就有人猜測，可能是因為家屬想要保護李玟最後的隱私，所以才沒有公諸於眾。
家人爆老公出軌 疑成壓垮李玟的最後稻草
李玟過世之後，也傳出是因為大她16歲的老公Bruce偷吃小三，且不肯李玟換卡拉OK系統，導致她萬念俱灰，甚至有傳言爆出，直到李玟彌留之際，Bruce才關心她的狀況，而開口第一句卻是「她死了嗎？」另外，去年李玟媽媽也痛訴，Bruce婚外情多年，甚至包養小三，讓女兒非常痛苦，李玟多次提出離婚要求，可是對方都利用哄騙方式擋住。
不過針對指控，Bruce表示，李玟有很多套卡拉OK系統，且都是最先進的，只要對方不滿意就會換掉。至於偷吃問題，Bruce身邊好友則幫忙解釋，小三的報導是假的，「關於所謂的婚外情，僅僅貼一張女性照片，並聲稱她是某人的女朋友，這是荒謬的。」
為了證明自己的清白，Bruce當時也宣布計畫申請調查，並會在結果出爐後，宣布李玟的死因。他也強調自己很愛李玟，受訪時更說「我和她的死百分之百沒有關係」，不過此事至今也沒有下文。
李玟錄音檔傳出 爆生前遭《中國好聲音》霸凌
李玟離世後，微博出現許多她生前抱怨《中國好聲音》的音檔，聽到她抱怨節目組的不公平待遇，她甚至直言出道28年以來，第一次被如此欺負羞辱，也能聽到李玟當時多次哭到情緒崩潰。事後節目組發出聲明，表示那些錄音遭惡意剪輯，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，「我方表示強烈譴責」。
但李玟好友甄妮、韓紅、金星紛紛出面替李玟發聲，其經紀公司華納音樂北京也發聲明表示，公司不僅有責任為藝人爭取權益、維護藝人聲譽，也有義務保護她的隱私、尊重她的選擇，會持續關注調查情況並全力配合，沒想到事後卻被《中國好聲音》的製作團隊提告。不過該節目停播至今，仍未見任何調查結果出爐，無法確定何時才能釐清狀況。
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