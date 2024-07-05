蔡阿嘎才發不自殺聲明！又宣布停辦「夏季1重大活動」 粉絲憂心
百萬YouTuber蔡阿嘎昨（4）日先是在YouTube頻道公開解僱元老級員工蘿拉的始末，接著又於深夜在Threads發表不自殺聲明，讓外界十分擔心蔡阿嘎一家的安危。蔡阿嘎今日一早帶家人出國，同時宣布今年夏季將不會舉辦實體大活動，當中包含連續舉辦兩年的環島大活動，引來不少粉絲支持喊「沒辦也好，免得某人要出餿主意在辦活動當天搞大家。」
記者賴禹妡／綜合報導
蔡阿嘎昨日拍片透露，蘿拉利用AB合約、AB報表等不法行為欺騙廠商與公司，獲利高達8位數，或許是擔心遭到報復，蔡阿嘎昨日深夜又發表不自殺聲明，強調「若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現本人相關帳號不再上線，請幫我們討回公道，謝謝！」
而蔡阿嘎今日在社群宣布，「今年七月哈佛工作室確定不會辦實體大活動」，表示因為這是蔡桃貴上小學前的最後一個暑假，決定每一週都要帶家人出去走走，並坦言：「連續兩年辦了環島大活動，今年40歲生日休息一下。」
貼文曝光後，全體粉絲也支持蔡阿嘎的決定，「沒辦也好，免得某人要出餿主意在辦活動當天搞大家，趁這段時間好好休息吧！大家都辛苦了」、「大型活動還不是時候，一家人一起愉快地渡過暑假吧」、「先不要做戶外活動比較好，陪伴家人孩子才是最重要的事」。