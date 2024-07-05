高雄燈塔飆39.9度！台北社子全台第2高溫 17縣市曬到發紅亮警報
太平高壓勢力增強，各地高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，今（5）日最高溫出現在高雄市高雄燈塔，中午12時45分達到攝氏39.9高溫，其次為台北市社子高溫也有攝氏38.4度，氣象署14時30分也針對17發布高溫示警，包括台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣等多地有連續出現36度高溫的機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署觀測資料顯示，今（5）日高雄市高雄燈塔，中午12時45分達到攝氏39.9高溫，為截至14時15分為止的全台最高溫；其次為台北市社子，上午11時10分出現攝氏38.4度；新北市五股則是在上午10時50分，出現攝氏37.2度高溫，全台10大高溫達攝氏36.5度以上。
不過氣象署補充說明，高雄登場以及社子為無人觀測站，且因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅能代表該側站附近溫度特性。
7/5全台高溫排行榜（截至14:15）
1、高雄市高雄燈塔，攝氏39.9度，中午12時45分
2、台北市社子，攝氏38.4度，上午11時10分
3、新北市五股，攝氏37.2度，上午10時50分
中央氣象署也發布高溫示警，提醒今日臺北市、新北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、新竹縣、嘉義市、宜蘭縣為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。
午後降雨方面，各地山區及嘉義以南平地出現短暫雷陣雨的機率高，南高屏降雨範圍廣，南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，午後外出請留意天氣變化，若行經山區路段應提高警覺，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並留意自身安全。