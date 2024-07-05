上下班途中車禍算職業傷害嗎？勞動部詳解1關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
經勞保局審查，小明未領有駕駛車種之駕駛執照駕車，所患不得視為職業傷害，乃核定所請職業傷病給付不予給付。小明不服，向勞動部申請勞工保險爭議審議，主張其有通過監理所機車駕照考試，因臨時另有要事未繳費領照便先行離開，但考試及格應視同領有機車駕照等語。
勞工保險爭議審議會(審查，小明發生事故當日係騎乘「普通重型機車」而未領有「普通重型機車」駕照，依勞工職業災害保險職業傷病審查準則第17條第2款規定「未領有駕駛車種之駕駛執照駕車」，不得視為職業傷害，勞保局核定小明所請職業傷病給付不予給付，並無違法或不當，審議會因此駁回了小明的申請。
勞動部呼籲，職業傷害原以勞工因勞動場所或作業活動及職業上原因所造成之傷害為限，惟鑑於勞工因工作關係，必須往返於日常居、住處所與勞動場所間，或在2個勞動場所間往返，此歷程與工作本身緊密接連，不可或缺，乃將此等通勤途中遭遇事故發生之傷害，視為職業傷害，但如有傷病審查準則第17條規定之重大交通違規情事或非日常生活所必需之私人行為，則非勞工職業災害保險之保障範圍。
勞動部解釋，以上述個案為例，小明雖然是在上班時間、上班途中發生事故，惟依道路交通安全規則第2條第1項第1款、第50條第1項後段及第53條第14款規定，就算小明通過機車駕照考試，在尚未領取駕照前仍不得駕駛機車，否則即屬未領有駕駛車種之駕駛執照駕車。
勞動部說明，為審議勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險爭議事項，設有爭議審議之行政救濟制度，民眾若對於勞保局有關上述保險之核定事項不服，認為自身的權利或利益受有損害時，可以填具「勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險爭議事項審議申請書」，向勞動部申請爭議審議。有關勞工保險爭議審議相關資訊，可上勞動部便民服務-勞工行政救濟案件資訊整合平台查詢。