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綠營杯葛選罷法　許宇甄怒批民進「擋」：賴清德別再搞雙標

▲國民黨立委許宇甄呼籲總統賴清德和民進黨，不要再搞雙重標準。（圖／NOWnews攝影中心）
▲國民黨立委許宇甄呼籲總統賴清德和民進黨，不要再搞雙重標準。（圖／NOWnews攝影中心）

政治中心／綜合報導

立法院內政委員會4日審議《選罷法修正草案》，民進黨占領主席台與藍委爆發衝突，召委高金素梅下午宣布變更開會場地，但議事人員遭阻擋無法離開，最後被迫散會。國民黨立委許宇甄今（5）日在國是論壇發言，指過去多位民進黨立委也曾提出修正罷免門檻的修正案，如今民進黨為了私利，玩法弄權，成了名符其實的民主進步「擋」，呼籲總統賴清德和民進黨，不要再搞雙重標準。

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許宇甄指出，國會改革五法通過後，民進黨、賴清德總統輸不起，無法接受非綠民意在立法院行使調查權，先是讓行政院提出覆議案，再史無前例讓四個單位提出釋憲，如今還想展開遍地烽火式的罷免，抹黑其所提《公職人員選舉罷免法草案》，罷免票數應高於當選票數的修法提案。

許宇甄提及，回顧第十屆立法院《選罷法》修法提案狀況，當時的民進黨立委湯蕙禎，現任立委郭國文、賴瑞隆都有提出罷免票數應該於當選票數的《選罷法》修正案；當時民進黨團柯建銘總召、時任民進黨團幹事長劉世芳，都公開表示，應檢討修正罷免制度，還強調罷免門檻有必要提高，並慎重考慮是否有必要維持民意代表可被罷免的制度。

許宇甄強調，這幾年罷免案經常發生，這與低門檻的罷免制度設計有很大的關係。罷免的核心精神是課責、具報復性。雖說罷免制度可以讓民眾有機會下架不適任的公職人員，但必須警惕罷免制度淪為有心人政治鬥爭和政治報復的工具。民主制度需要健全的機制來保護，而不是任由罷免被濫用。

許宇甄說，2016年《選罷法》修法後的罷免制度，已形成「罷免比當選容易」的畸形制度，罷免門檻偏低，除了會變相鼓勵罷免，讓敗選一方容易操作罷免，成為選舉的延長賽，更不利民主良善發展，且耗費國家社會資源，因此才會不分黨派，紛紛提出罷免門檻修正案。

許宇甄指出，4日內政委員會高金素梅召委排定審查《選罷法》，但民進黨團在總召柯建銘的帶領下，一早就霸佔內政委員會會議室，杯葛議事運作，沒收議案討論機會，甚至軟禁議事人員，限制人身自由，民進黨為了私利，玩法弄權，成了名符其實的民主進步「擋」。她要問賴清德，「這就是你想要的立法院嗎？只要民進黨不同意，什麼法案都不能過嗎？什麼法案都要擋嗎？現在是民主獨裁時刻嗎？」

許宇甄呼籲賴清德、民進黨，「不要再搞雙重標準」，不要再搞政治意識型態操作，不要再搞惡意杯葛限制人身自由，請理性、務實面對《選罷法》的修法，讓罷免制度能回歸常軌運作，不要讓少數否決多數、死人連署、抄襲名冊等荒謬現象再發生，重塑台灣民主根基。

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