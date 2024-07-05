蕭美琴「撸貓」邀逛寵物展　蔡英文竟回：還要繼續當宅女

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蕭美琴說，善待毛小孩及落實動物福利，是政府重要政策與理念，尊重生命也是普世價值，毛小孩是親密家人，而她的4隻毛寶貝都有自己的個性，非常挑食，吃的也不一樣，可見每個生命的獨特性。
蕭美琴提到，去年農業部成立動物保護司，顯示政府對於動物保護的重視，要全面照顧毛小孩的一生，此外，農業部也推出寵物身分證，要整合寵物資訊、提升飼主便利性，落實寵物照顧與管理，同時保障動物福利。
蕭美琴說，未來政府會因應毛小孩食衣住行育樂，及健康需求等，持續推動政策與管理措施，兼顧動物福利與照顧消費者安全，讓毛小孩吃得安心、飼主消費安心，達到正向寵物經濟。
蕭美琴指出，政府管理時，業者會覺得麻煩，但雙方要有共識，好的品質與高標準是帶給消費者安心最重要的基礎，需要政府、業界共同努力找出最好路徑，讓毛小孩得到更好的保障，期盼寵物業一起努力，提升國家整體動物福利，因為這是文明國家象徵，接軌國際，讓台灣文明、國家實力更壯大。
蕭美琴提及，她的現任老闆總統賴清德是狗派，也非常重視毛小孩，但日理萬機，由她代表前來，前任老闆蔡英文不但是狗派也是貓派，並透露曾問「妳現在比較閒了，妳要不要出來逛寵物展」，結果蔡回她「暫時還要繼續當宅女」，因此由她來幫兩位老闆多多採購。