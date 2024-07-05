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洋基近況超低迷！美東已落後金鶯2場勝差　紐媒替條紋軍團想解方

▲MLB美國職棒紐約洋基近期球隊狀況不理想，近19場比賽苦吞14敗，也丟掉美聯東區龍頭寶座，目前則在美東落後給金鶯隊2場勝差。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒紐約洋基近期球隊狀況不理想，近19場比賽苦吞14敗，也丟掉美聯東區龍頭寶座，目前則在美東落後給金鶯隊2場勝差。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒「邪惡帝國」紐約洋基近期狀況不理想，今（5）日又在主場以4：8不敵辛辛那提紅人，系列賽三連戰慘遭對手橫掃，條紋軍團也苦吞近19戰的第14敗，而洋基雖然目前戰績54勝37敗，仍有六成以上勝率，但在美聯東區則是已經落後給金鶯2場勝差。而美媒《紐約時報》資深記者Jon Heyman稍早則撰文建議洋基補強方向，認為他們可以鎖定天使隊的Luis Rengifo與紅人的Jonathan India，若有需要可透過交易將這2人網羅。

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洋基近期狀態低迷　資深記者替他們找解方

有鑑於洋基近期陷入低迷，資深棒球記者Jon Heyman稍早撰文指出，洋基目前補強方向專注在球隊的投手深度，尤其是牛棚方面的補強。然而或許有2名選手如今更適合洋基，分別是洛杉磯天使的Luis Rengifo，與紅人隊的Jonathan India，這2人雖然都是內野手，而這也是洋基可做出補強的地方。

天使恐邁向重建　多名主力或將擺上貨架

Jon Heyman文末也補到，天使由於目前戰績低迷，後續球隊可能將邁向重建，他們也可能在球員市場上傾向當賣家。包括左投Tyler Anderson、外野手Taylor Ward與終結者Carlos Estevez，都有可能成為被天使打包的對象，同時天使球團也將聆聽其他球隊對於內野手Luis Rengifo的報價。

Luis Rengifo現年27歲，守備位置為三壘手，本季他則是打出生涯年，表現相當穩定，目前共替天使隊出賽69場，打擊三圍為.315/.358/.442。而Rengifo日前也曾一度位居美聯打擊王，不過近期則被補足打席數的守護者隊新星Steven Kwan給超越。

至於紅人隊的Jonathan India，則是球隊近年來較具備領導能力的球星之一，他生涯曾在2021年獲得國聯新人王，本季至今共替紅人出賽80場，打擊三圍為.278/.383/.415，目前累積6轟、35分打點。


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