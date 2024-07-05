基隆「港福洋266號」疑越界捕魚！遭日本扣押 同意罰款121萬放人
基隆八斗子漁船「港福洋266號」疑似闖日本域捕魚，今（5）日凌晨遭日本海上保安廳公務船攔截，並且登船檢查，船長等2名台籍船員被帶上日本公務船協助調查，外交部分別向日本水產廳及外務省表達關切，要求儘速釋放人船。最新消息指出，日方同意罰款600萬6000元日圓（約新台幣121萬），待匯入福岡辦事處帳戶，該船即可回台，目前船東準備匯款。
記者孫唯容／綜合報導
外交部指出，台灣籍漁船「福洋266」於今天凌晨在彭佳嶼東北方288浬，距離暫定執法線外1.5浬，遭日本公務船登檢，據駐日人員查報，「福」船疑似進入日本奄美大島附近海域作業，因違反當地漁業規範而遭日本水產廳公務船取締。
外交部表示，依據「政府護漁標準作業程序」規定，台灣漁民在護漁範圍內作業，遭外國公務船干擾時，政府將派艦護漁，並協助處理；倘台灣漁民在護漁範圍外作業，遭外國公務船取締時，政府將不派艦護漁，惟將適時提供必要之外交協助。
外交部說明，獲報後已於第一時間在台北透過外交管道向日方瞭解情形並表達關切，駐日本代表處也分別向日本水產廳及外務省表達關切，要求儘速釋放人船。外交部將持續關注本案，並提供台灣漁船必要的行政協助。